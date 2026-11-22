JawaPos.com – Zodiak libra harus bisa mengikuti arus kehidupan. Hari ini ideal untuk bersantai, setelah berhari-hari terlalu banyak berpikir dan menghadapi kesulitan.

Libra akan merasa sangat termotivasi untuk menjaga apa yang dimiliki dalam hidup dan membuat rencana untuk meningkatkan keadaan. Cobalah menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih untuk berbagi momen-momen yang tak terlupakan.

Hari ini adalah hari yang baik dalam hal cinta dan romansa, zodiak scorpio. Scorpio mungkin bertemu seseorang untuk berinteraksi pada tingkat yang lebih dewasa.

Hal ini mungkin tidak selalu dimulai sebagai sesuatu yang romantis, jadi berikan kesempatan dan waktu untuk berkembang. Pada sisi lain, jangan kehilangan fokus dari pekerjaan dan cobalah untuk menjauhkan stres pekerjaan dan nikmati sisa hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 22 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus berinisiatif untuk membahas masalah dengan pasangan guna menjernihkan suasana. Terkait karir, bersiaplah karena libra akan beruntung di bidang yang tak terduga.

Sementara itu, libra akan terhindar dari rintangan dan kesulitan di bidang kesehatan. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Kesehatan Libra

Libra akan terhindar dari semua rintangan dan kesulitan besar di bidang kesehatan. Secara umum, libra akan merasa cukup sehat, dengan energi yang tinggi dan tanpa rasa sakit. Manfaatkanlah waktu yang menyehatkan ini untuk keluar dan menikmati hidup.

Keuangan Libra

Libra telah mencoba berinvestasi di pasar saham akhir-akhir ini, sehingga ingin menyalurkan dana untuk tujuan yang tepat. Strategi baru ini akan membawa keuntungan lebih besar.

Inilah saat yang tepat untuk mengarahkan kembali investasi dan mempertimbangkan untuk berdonasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio harus mengendalikan emosi dan sifat mudah kesal saat hubungan sedang tegang saat ini. Terkait karir, scorpio akan mendapat manfaat jika mengerjakan berbagai tugas di tempat kerja.

Sementara itu, scorpio memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga. Pada ranah keuangan, anggaran yang scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Kesehatan Scorpio

Scorpio merasa sehat dan bugar baik secara fisik maupun emosional hari ini. Ketegangan mental akan rendah dan scorpio memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman dan keluarga. Cobalah berbagi kebahagiaan dan memberikan donasi untuk tujuan yang mulia.

Keuangan Scorpio