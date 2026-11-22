JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin mengambil beberapa keputusan terburu-buru. Namun, hal ini tidak disarankan untuk dilakukan.



Aquarius sebaiknya menahan diri untuk tidak mengambil keputusan apa pun saat merasa marah atau frustrasi. Fokuslah pada pengambilan keputusan yang lebih bijak untuk manfaat jangka panjang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Minggu, 22 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius perlu merencanakan sesuatu yang istimewa saat akan bertemu dengan pasangan. Terkait karir, bersiaplah karena Aquarius akan dipercayakan dengan tugas penting di tempat kerja.



Sementara itu, rencanakan kegiatan rekreasi untuk mendapatkan waktu istirahat yang sangat dibutuhkan. Pada sisi keuangan, sebaiknya Aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Cinta Aquarius

Aquarius mungkin baru saja mengalami perpisahan jarak, dan merindukan untuk bersatu kembali dengan pasangan.



Aquarius mungkin melihat beberapa perkembangan di bidang ini, meskipun Aquarius tidak dapat bertemu langsung dengannya hari ini. Tetapi, Aquarius harus memperhatikan beberapa tanda bahwa pertemuan akan segera terjadi dan merencanakan sesuatu yang istimewa.

Karir Aquarius

Kemungkinan, Aquarius dipercayakan dengan tanggung jawab penting di tempat kerja hari ini. Namun, untuk menjadi pemenang, Aquarius harus mampu memotivasi dan membimbing orang lain.

Aquarius akan sangat diuntungkan dengan memanfaatkan sepenuhnya keterampilan komunikasi untuk memotivasi orang lain. Keberhasilan akan memungkinkan Aquarius mencapai target yang telah ditetapkan serta meningkatkan prospek karir.

Kesehatan Aquarius

Kesehatan yang baik dan energi yang melimpah, akan memungkinkan Aquarius untuk mengatasi jadwal yang padat tanpa kesulitan. Namun, jangan lupa merencanakan kegiatan rekreasi untuk mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkan.

Rumah Aquarius mungkin penuh dengan aktivitas yang membuat berlarian kesana kemari. Untungnya, Aquarius akan dapat melewati hari dengan sedikit kesulitan berkat kesehatan yang baik.

Keuangan Aquarius