JawaPos.com - Hari ini, pikiran zodiak Capricorn didominasi oleh kerinduan akan kemajuan spiritual. Capricorn mungkin sedang mencari pemahaman spiritual.



Capricorn mungkin sangat perlu mengetahui kemana arah hidup akan berjalan. Semua pencarian ini pasti akan membantu Capricorn memperbaiki keadaan. Capricorn hanya perlu memberikan yang terbaik.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 22 November 2026.



Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Pasangan sedang membutuhkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari zodiak Capricorn. Terkait karir, urahkan waktu serta keterampilan untuk meraih hasil yang diinginkan.



Sementara itu, pertahankan melakukan rutinitas olahraga untuk mencegah penyakit. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum Capricorn berdonasi.



Cinta Capricorn

Hari ini, Capricorn mungkin merasa khawatir tentang kesehatan pasangan. Dia membutuhkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari Capricorn. Jika bisa meluangkan waktu untuk bersamanya hari ini, hal itu akan sangat membantu.

Karir Capricorn

Hari ini akan menguji kemampuan Capricorn dalam menangani situasi yang penuh tekanan saat dipercayakan dengan tugas khusus. Hal ini akan memberi Capricorn kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terpendam.

Curahkan waktu dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kesuksesan yang Capricorn raih akan membantu meningkatkan prospek karir dan juga membawa pengakuan.

Kesehatan Capricorn

Secara umum, kondisi kesehatan Capricorn akan tetap memuaskan. Namun, akan lebih baik jika Capricorn tidak menganggapnya remeh.



Jadi, pertahankan rutinitas olahraga untuk mencegah penyakit. Jika mulai bermalas-malasan, kesehatan Capricorn akan menurun. Tetaplah waspada agar akan tetap sehat.



Keuangan Capricorn

Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian Capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik.