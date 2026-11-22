Ramalan Zodiak Scorpio 22 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang baik dalam hal cinta dan romansa untuk zodiak Scorpio. Scorpio mungkin bertemu seseorang untuk berinteraksi pada tingkat yang lebih dewasa.
Hal ini mungkin tidak selalu dimulai sebagai sesuatu yang romantis, jadi berikan kesempatan dan waktu untuk berkembang. Di sisi lain, jangan kehilangan fokus dari pekerjaan dan cobalah untuk menjauhkan stres pekerjaan dan nikmati sisa hari ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Minggu, 22 November 2026.
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Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio harus mengendalikan emosi dan sifat mudah kesal saat hubungan sedang tegang saat ini. Terkait karir, Scorpio akan mendapat manfaat jika mengerjakan berbagai tugas di tempat kerja.
Sementara itu, Scorpio memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga. Pada ranah keuangan, anggaran yang Scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.
Cinta Scorpio
Hubungan Scorpio dan pasangan mungkin sedikit tegang saat ini. Kendalikan emosi dan sifat mudah kesal. Scorpio mungkin terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu dengan pasangan. Hal ini bisa dihindari jika Scorpio menunjukkan sedikit kepekaan terhadap pasangan.
Karir Scorpio
Dorongan kuat untuk menjelajahi cakrawala baru, akan meningkatkan prospek karir Scorpio. Scorpio akan mendapat manfaat jika mulai mengerjakan berbagai tugas di tempat kerja. Manfaatkan sepenuhnya aspirasi, sifat suportif, dan keterbukaan pikiranmu.
Hal ini akan memungkinkan Scorpio untuk menikmati pekerjaan, serta memberikan kinerja yang solid. Pada saat yang sama, luangkan waktu untuk memperoleh keterampilan teknis baru guna meningkatkan prospek karir.
Kesehatan Scorpio
Scorpio merasa sehat dan bugar baik secara fisik maupun emosional hari ini. Ketegangan mental akan rendah dan Scorpio memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman dan keluarga. Cobalah berbagi kebahagiaan dan memberikan donasi untuk tujuan yang mulia.
Keuangan Scorpio
Scorpio akan menghadapi pengeluaran besar dan melebihi anggaran untuk pemeliharaan properti, seperti rumah atau tanah. Namun, jangan ragu untuk membelanjakannya, karena uang yang Scorpio keluarkan sekarang akan kembali dengan cepat.
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