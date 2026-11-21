JawaPos.com – Keberhasilan dalam membangun sebuah usaha tidak hanya membutuhkan modal finansial, tetapi juga keberanian, ketekunan, dan kemampuan membaca peluang. Seorang pengusaha perlu memiliki strategi yang tepat agar bisnis yang dirintis dapat berkembang dan bertahan dalam persaingan.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahirannya. Perhitungan tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai sifat, potensi, hingga perjalanan rezeki seseorang dalam menjalani kehidupan.

Beberapa weton bahkan diyakini memiliki karakter yang mendukung dunia kewirausahaan. Mulai dari kepandaian menjalin hubungan, kecermatan mengambil keputusan, hingga semangat pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam menjalankan bisnis.

Dikutip dari akun YouTube Filosofi Jawa, terdapat sepuluh weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat sebagai seorang pengusaha. Masing-masing memiliki kelebihan tersendiri yang dianggap dapat mendukung perjalanan dalam membangun bisnis.

1. Rabu Legi Rabu Legi dipercaya sebagai weton yang memiliki kemampuan alami dalam membangun hubungan dengan banyak orang. Pemilik kelahiran ini sering digambarkan mempunyai pembawaan berwibawa sekaligus mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya.

Salah satu keunggulan yang menonjol adalah kemampuannya menjalin komunikasi dan memperluas jaringan pertemanan. Karakter tersebut menjadi modal penting ketika harus berhadapan dengan pelanggan, mitra bisnis, maupun calon investor.

Selain itu, mereka dikenal mengutamakan kejujuran dalam menjalankan pekerjaan. Sikap tersebut dipercaya membuat orang lain merasa nyaman untuk menjalin kerja sama dalam jangka panjang.

Tidak mengherankan jika Rabu Legi sering dikaitkan dengan sosok pengusaha yang mampu mengembangkan bisnis melalui hubungan sosial dan kepercayaan.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon termasuk weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan serta intuisi yang kuat. Dalam kepercayaan Jawa, pemilik weton ini dianggap memiliki kepekaan dalam melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain.

Ketika menjalankan usaha, mereka dipercaya mampu menemukan peluang melalui pertemuan atau hubungan dengan orang-orang baru. Tidak jarang kesempatan tersebut datang dari relasi yang kemudian berkembang menjadi kerja sama menguntungkan.

Karakter lainnya adalah kemampuan bangkit setelah mengalami kegagalan. Mereka tidak mudah menyerah ketika bisnis menghadapi hambatan, melainkan berusaha mencari cara agar usaha tetap berjalan.

Kombinasi keberanian dan ketahanan mental inilah yang membuat Jumat Kliwon dipercaya mempunyai potensi untuk membangun bisnis dalam jangka panjang.

3. Kamis Wage Pemilik weton Kamis Wage dikenal memiliki kecakapan dalam berdagang, terutama ketika berhadapan dengan proses tawar-menawar dan negosiasi.

Mereka dipercaya mampu mempertimbangkan harga, memahami kebutuhan konsumen, serta mencari kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam menjalankan bisnis, kemampuan tersebut menjadi keunggulan tersendiri karena seorang pedagang harus pandai membaca situasi pasar dan memahami keinginan pelanggan.

Selain itu, Kamis Wage juga digambarkan berani mengambil keputusan selama sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Mereka tidak mudah tergoda untuk mengambil risiko tanpa perhitungan.

Karakter tersebut membuat weton ini dipercaya cocok menekuni berbagai bidang usaha, mulai dari perdagangan sederhana hingga bisnis berskala besar.

4. Minggu Pahing Minggu Pahing dikenal memiliki karakter kuat, ambisi besar, dan semangat yang sulit dipatahkan. Pemilik weton ini dipercaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan.

Dalam dunia usaha, sifat pantang mundur dapat menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan dan ketidakpastian pasar.

Mereka cenderung mempunyai tekad kuat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ketika mengalami kegagalan, mereka akan berusaha mengevaluasi keadaan dan mencari strategi baru agar bisa kembali berkembang.

Minggu Pahing juga sering dikaitkan dengan sosok yang berani merintis usaha dari bawah. Kesabaran dan kegigihan dianggap menjadi kekuatan utama untuk membangun bisnis secara bertahap hingga mencapai kesuksesan.

5. Selasa Kliwon Selasa Kliwon dipercaya memiliki intuisi yang cukup tajam dalam memahami keadaan. Kemampuan tersebut membuat pemilik weton ini sering digambarkan cermat ketika menentukan langkah penting dalam menjalankan usaha.

Mereka dianggap mampu melihat potensi keuntungan dari kesempatan sederhana yang mungkin dilewatkan orang lain. Kepekaan dalam membaca situasi juga menjadi salah satu keunggulan ketika menghadapi perubahan pasar.

Selain itu, Selasa Kliwon dipercaya mempunyai kemampuan memahami karakter orang lain. Hal ini membantu mereka ketika membangun hubungan dengan pelanggan, rekan kerja, maupun mitra usaha.

Dengan kombinasi kecermatan dan kemampuan bersosialisasi, weton ini sering dianggap memiliki potensi untuk memperluas jaringan bisnis serta mengembangkan usaha secara bertahap.

6. Sabtu Pon Sabtu Pon dikenal sebagai weton yang identik dengan kedisiplinan, ketekunan, dan tanggung jawab tinggi. Mereka dipercaya lebih mengutamakan usaha nyata dibandingkan hanya mengandalkan keberuntungan.

Ketika memulai bisnis, pemilik weton ini cenderung memilih menjalankan usaha secara perlahan tetapi terarah. Mereka tidak terburu-buru mengejar keuntungan besar sebelum memiliki fondasi yang cukup kuat.

Kebiasaan bekerja secara konsisten membuat mereka dianggap mampu mempertahankan usaha dalam menghadapi berbagai tantangan.

Sabtu Pon juga dikaitkan dengan kemampuan mengelola pekerjaan secara teratur. Karakter tersebut dipercaya mendukung keberhasilan dalam membangun bisnis yang stabil dan berkembang dalam jangka panjang.

7. Senin Legi Senin Legi dipercaya mempunyai pembawaan ramah dan mudah menciptakan suasana akrab dengan orang lain. Karakter ini membuat mereka sering dianggap memiliki kelebihan dalam bidang perdagangan maupun pelayanan.

Kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu modal utama yang dapat membantu menarik perhatian pelanggan. Mereka juga dipercaya pandai menjaga hubungan baik sehingga lebih mudah memperoleh pelanggan yang kembali menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.

Selain itu, sikap terbuka dan menyenangkan membuat Senin Legi berpeluang memperluas jaringan pertemanan yang bermanfaat bagi perkembangan usaha.

Dalam kepercayaan Jawa, weton ini juga kerap dikaitkan dengan kelancaran rezeki melalui hubungan sosial dan kesempatan yang datang dari lingkungan sekitar.

8. Kamis Pon Kamis Pon dipercaya memiliki perpaduan karakter cerdas, berani, dan berpandangan jauh ke depan. Mereka tidak hanya memikirkan keuntungan yang bisa diperoleh dalam waktu singkat, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan usaha.

Pemilik weton ini digambarkan mampu menyusun rencana dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.

Dalam menjalankan bisnis, pola pikir jangka panjang menjadi keunggulan karena perkembangan usaha membutuhkan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang konsisten.

Mereka juga dipercaya mempunyai keberanian untuk mengembangkan bisnis ketika melihat peluang yang menjanjikan.

Tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, Kamis Pon sering dikaitkan dengan sosok yang ingin membangun usaha kokoh agar dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.

9. Selasa Wage Selasa Wage dikenal sebagai weton yang menggambarkan pribadi pekerja keras dan mempunyai tekad kuat untuk meraih keberhasilan.

Mereka dipercaya tidak mudah merasa puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh. Keinginan untuk terus berkembang membuat pemilik weton ini berani menghadapi persaingan dalam dunia usaha.

Selain memiliki semangat tinggi, Selasa Wage juga dikaitkan dengan kemampuan memikirkan masa depan. Mereka cenderung mempunyai tujuan yang jelas dan berusaha menyusun langkah untuk mewujudkannya.

Ketika bisnis mengalami kesulitan, mereka digambarkan tetap berusaha bertahan dan mencari solusi daripada langsung menyerah.

Perpaduan antara ketekunan dan orientasi jangka panjang membuat Selasa Wage dipercaya mempunyai karakter yang cocok untuk menjadi seorang pengusaha.

10. Jumat Legi Jumat Legi sering disebut sebagai salah satu weton yang memiliki daya tarik sosial kuat dan dipercaya membawa keberuntungan dalam urusan rezeki.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kepribadian menyenangkan, mudah bergaul, serta pandai menjaga hubungan dengan orang lain.

Karakter tersebut menjadi modal penting dalam membangun jaringan bisnis. Melalui pertemanan dan hubungan yang terpelihara dengan baik, mereka dipercaya lebih mudah memperoleh informasi maupun kesempatan usaha.

Selain itu, Jumat Legi sering dikaitkan dengan kemudahan mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya ketika menghadapi persoalan.

Kemampuan menjalin relasi dan menjaga kepercayaan dianggap menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan bisnis mereka.