JawaPos.com – Kebiasaan mengeluarkan uang untuk memenuhi keinginan terkadang membuat seseorang dianggap sulit menjaga kondisi keuangannya. Namun, dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, ada beberapa Shio yang konon tetap memiliki kehidupan berkecukupan meskipun dikenal gemar menikmati hasil kerja kerasnya.

Keempat Shio ini dipercaya mempunyai keberuntungan finansial yang cukup kuat. Mereka digambarkan mudah menemukan kesempatan baru, memperoleh penghasilan tambahan, hingga mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya ketika menghadapi kesulitan.

Menariknya, pengeluaran besar tidak selalu digambarkan sebagai penghalang datangnya kemakmuran bagi mereka.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, berikut empat Shio yang dipercaya tetap memiliki rezeki melimpah meskipun gemar menghamburkan uang.

1. Shio Naga

Dalam budaya Tionghoa, Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Orang yang lahir di bawah Shio Naga sering digambarkan mempunyai rasa percaya diri tinggi serta kemampuan memimpin yang menonjol.

Menurut kepercayaan Feng Shui, Naga juga dikaitkan dengan energi keberuntungan dan kemudahan dalam memperoleh kekayaan. Tidak mengherankan jika Shio ini kerap dianggap memiliki daya tarik finansial yang kuat.

Mereka biasanya menyukai kehidupan nyaman dan tidak terlalu ragu mengeluarkan uang untuk memenuhi keinginan, termasuk membeli barang berkualitas atau menikmati kemewahan.

Meski demikian, Shio Naga dipercaya mempunyai kemampuan untuk kembali menemukan sumber penghasilan baru. Peluang bisnis, jabatan strategis, maupun kerja sama dengan orang berpengaruh sering dikaitkan dengan jalan rezeki mereka.

Kombinasi kepercayaan diri, ambisi, dan keberanian mengambil kesempatan membuat Shio Naga digambarkan tetap mampu mempertahankan kemakmuran meskipun memiliki gaya hidup yang cukup tinggi.

2. Shio Kuda

Shio Kuda identik dengan pribadi yang aktif, bersemangat, dan menyukai kebebasan. Mereka biasanya memiliki dorongan kuat untuk mencoba berbagai pengalaman baru serta tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diraih.

Dalam filosofi Feng Shui, Kuda berhubungan dengan elemen api yang melambangkan keberanian, energi, dan ambisi. Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik Shio Kuda selalu berusaha mencari kesempatan untuk meningkatkan penghasilan.

Salah satu kebiasaan yang sering dikaitkan dengan Shio Kuda adalah menikmati hasil jerih payahnya. Mereka bisa mengeluarkan uang untuk liburan, hiburan, mengikuti tren, hingga membantu orang-orang terdekat.

Walaupun pengeluarannya terbilang besar, Shio Kuda dipercaya mempunyai kemampuan melihat peluang yang mungkin tidak diperhatikan orang lain.

Relasi pertemanan, kolaborasi pekerjaan, dan keberanian mencoba hal baru sering menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh pemasukan tambahan.

Karena itulah, Shio Kuda kerap digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kondisi finansialnya.

3. Shio Babi

Shio Babi merupakan salah satu simbol kemakmuran dan kelimpahan dalam tradisi Tionghoa. Orang yang berada di bawah naungan Shio ini sering digambarkan memiliki karakter ramah, tulus, serta senang berbagi dengan sesama.

Mereka tidak selalu menjadikan uang sebagai satu-satunya tujuan hidup. Bagi Shio Babi, menikmati kebahagiaan bersama keluarga dan membantu orang lain juga menjadi bagian penting dalam menjalani kehidupan.

Kebiasaan tersebut membuat mereka dipercaya mempunyai hubungan sosial yang baik. Banyak orang merasa nyaman menjalin pertemanan maupun bekerja sama dengan pemilik Shio Babi karena sifatnya yang terbuka dan tidak banyak menuntut.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, keberuntungan finansial Shio Babi sering dikaitkan dengan kebaikan hati dan hubungan positif yang mereka bangun.

Kesempatan mendapatkan pekerjaan, bantuan, hadiah, maupun peluang usaha dipercaya bisa muncul melalui jaringan pertemanan yang luas.

Meskipun terkadang senang menikmati uang untuk berbagai kebutuhan dan kesenangan, Shio Babi konon tetap memiliki kesempatan memperoleh rezeki dari berbagai arah.

4. Shio Monyet

Shio Monyet dikenal sebagai lambang kecerdikan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Orang yang lahir pada tahun Shio ini sering digambarkan memiliki pemikiran cepat serta tidak mudah kehabisan ide ketika menghadapi persoalan.

Dalam filosofi Feng Shui, Monyet dikaitkan dengan elemen logam dan air yang melambangkan kecerdasan, keluwesan, serta kemampuan membaca keadaan.

Karakter tersebut dipercaya membuat Shio Monyet cukup piawai melihat kesempatan yang bisa menghasilkan keuntungan.

Mereka juga dikenal senang mencoba berbagai hal baru. Tidak jarang, uang dikeluarkan untuk membeli sesuatu yang menarik, mencoba pengalaman berbeda, atau menjalankan ide yang sedang mereka pikirkan.

Namun, kebiasaan tersebut tidak selalu membuat mereka kehilangan kemampuan mencari penghasilan.

Shio Monyet dipercaya mampu memanfaatkan kreativitas untuk menciptakan peluang usaha, menawarkan produk, hingga mengembangkan keterampilan yang bisa menghasilkan uang.