JawaPos.com – Ada orang yang seolah selalu memiliki kesempatan baik dalam berbagai situasi kehidupan. Ketika peluang muncul, mereka seperti berada di tempat dan waktu yang tepat untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, kondisi tersebut kerap dikaitkan dengan karakter dan energi keberuntungan dari shio tertentu. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri yang membuat berbagai kesempatan positif lebih mudah menghampiri mereka.

Keberuntungan yang datang juga tidak selalu berbentuk uang atau kekayaan. Bisa berupa bantuan dari orang lain, kesempatan mengembangkan karier, hubungan yang menguntungkan, hingga peluang bisnis yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tiga shio yang konon sering mendapatkan keuntungan dan kemudahan tanpa harus selalu mencarinya.

1. Shio Naga

Dalam budaya Tionghoa, Naga merupakan simbol kekuatan, kemuliaan, kewibawaan, dan kemakmuran. Hewan mitologi ini juga sering dikaitkan dengan kekuatan surgawi serta kemampuan membawa hujan yang dianggap memberikan kehidupan dan keberkahan.

Orang yang lahir di bawah naungan shio Naga dipercaya memiliki karisma dan kepercayaan diri yang kuat. Mereka cenderung mudah menarik perhatian sehingga kehadirannya sering memberikan kesan tersendiri bagi orang-orang di sekitarnya.

Salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan shio ini adalah jiwa kepemimpinan alami. Mereka dinilai mampu membuat orang lain merasa yakin terhadap kemampuan dan keputusan yang diambil.

Dalam urusan pekerjaan maupun keuangan, keberuntungan Naga dipercaya dapat muncul melalui tawaran jabatan penting, proyek bernilai besar, kerja sama bisnis, hingga kepercayaan dari orang-orang berpengaruh.

Bahkan ketika menghadapi masa sulit, shio Naga digambarkan tetap mempunyai peluang untuk memperbaiki keadaan. Kepercayaan diri dan keberanian mengambil keputusan menjadi modal yang dianggap mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan.

2. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai lambang kecerdikan, kelincahan, dan kemampuan membaca keadaan. Mereka yang lahir pada tahun Tikus dipercaya mempunyai pemikiran cepat serta pandai menemukan kesempatan di tengah berbagai situasi.

Dalam kepercayaan Feng Shui, Tikus dikaitkan dengan elemen air yang melambangkan keluwesan dan aliran. Unsur tersebut sering dihubungkan dengan kemampuan menyesuaikan diri serta menemukan jalan keluar ketika menghadapi perubahan.

Salah satu karakter yang menonjol dari shio ini adalah kemampuannya mengembangkan peluang sederhana menjadi sesuatu yang menguntungkan. Mereka tidak selalu membutuhkan modal besar untuk memulai, sebab ide kreatif dan kecermatan dalam memanfaatkan sumber daya juga menjadi keunggulannya.

Ketika orang lain merasa kesulitan menghadapi keadaan ekonomi yang tidak menentu, Tikus dipercaya mampu berpikir lebih tenang dan mencari alternatif penghasilan.

Keberuntungan finansial shio ini juga sering dikaitkan dengan intuisi bisnis yang tajam. Mereka dianggap mudah melihat potensi dari kesempatan kecil, termasuk peluang usaha maupun investasi yang sebelumnya kurang diperhatikan orang lain.

3. Shio Babi

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, Babi sering menjadi simbol kemakmuran, kelimpahan, kenyamanan, dan kehidupan yang berkecukupan.

Orang yang memiliki shio Babi umumnya digambarkan sebagai pribadi yang ramah, tulus, dan senang membantu sesama. Sifat tersebut dipercaya membuat mereka mudah membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Menariknya, peluang dan keuntungan bagi shio Babi sering dikaitkan dengan hubungan sosial yang telah mereka jalin. Bantuan dari orang lain, tawaran pekerjaan, maupun kesempatan usaha bisa muncul melalui orang-orang yang merasa nyaman dan percaya kepada mereka.

Dalam dunia pekerjaan, Babi dikenal sebagai sosok yang tenang dan dapat diandalkan. Kejujuran serta sikapnya yang tidak banyak menimbulkan masalah membuat mereka berpotensi mendapatkan kepercayaan dari atasan maupun rekan kerja.

Selain itu, shio ini juga dipercaya sering memperoleh kejutan menyenangkan yang berkaitan dengan keuangan. Misalnya, mendapatkan bonus, hadiah, tawaran proyek, atau peluang bisnis yang sebelumnya tidak direncanakan.