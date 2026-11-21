JawaPos.com – Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan mendapatkan penghasilan tidak hanya berkaitan dengan kerja keras, tetapi juga kecerdikan dalam melihat kesempatan. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kelancaran urusan finansial.

Mereka digambarkan memiliki kelebihan masing-masing, mulai dari pandai menyusun strategi, berani mengambil peluang, hingga tekun membangun sumber penghasilan. Karakter tersebut dipercaya membuat mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan ekonomi.

Menariknya, setiap shio memiliki cara berbeda dalam menemukan peluang dan mempertahankan kestabilan keuangan. Ada yang mengandalkan kecerdasan bisnis, sementara lainnya lebih mengutamakan ketekunan dan hubungan baik dengan orang sekitar.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya mempunyai energi finansial kuat dan selalu memiliki peluang untuk mendapatkan uang.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan keberanian dalam kepercayaan astrologi Tiongkok. Mereka yang lahir di bawah naungan shio ini dipercaya memiliki ambisi besar untuk mencapai kesuksesan, terutama dalam bidang pekerjaan dan bisnis.

Karakter percaya diri membuat Naga tidak mudah ragu ketika harus mengambil keputusan penting. Mereka juga cenderung terbuka terhadap peluang kerja sama yang dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang.

Dalam urusan finansial, shio Naga digambarkan memiliki daya tarik dan kemampuan membangun relasi yang baik. Hal tersebut dipercaya dapat membuka kesempatan baru, mulai dari proyek bisnis hingga peningkatan penghasilan.

Dalam pandangan Feng Shui, Naga dikaitkan dengan energi kemakmuran dan kekuatan. Perpaduan karakter berani, tekad kuat, serta kemampuan melihat kesempatan membuat shio ini sering diasosiasikan dengan potensi keberhasilan finansial.

2. Shio Tikus

Kecerdikan menjadi salah satu karakter utama yang sering dikaitkan dengan shio Tikus. Mereka dipercaya mempunyai kemampuan berpikir cepat dan pandai membaca keadaan sebelum mengambil langkah.

Ketika menghadapi situasi yang kurang menguntungkan, shio ini cenderung tidak langsung menyerah. Mereka berusaha mencari alternatif dan melihat kemungkinan yang mungkin belum diperhatikan oleh orang lain.

Dalam dunia usaha, karakter tersebut membuat Tikus digambarkan memiliki naluri bisnis yang cukup kuat. Mereka juga tidak takut mencoba gagasan baru, termasuk peluang investasi atau usaha yang berawal dari skala kecil.

Selain mengandalkan kecerdasan, shio Tikus dipercaya perlu menjaga sikap rendah hati dan tidak melupakan orang-orang yang telah membantu perjalanan hidupnya. Dengan perencanaan yang baik, kemampuan tersebut dapat menjadi modal untuk membangun kondisi finansial yang lebih stabil.

3. Shio Macan

Shio Macan identik dengan keberanian, semangat tinggi, dan jiwa kompetitif. Mereka yang lahir pada tahun Macan dipercaya memiliki karakter kuat serta tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, keberanian mengambil inisiatif menjadi salah satu keunggulan yang sering dilekatkan pada shio ini. Mereka cenderung tertarik mencoba kesempatan baru yang berpotensi membawa perubahan positif.

Shio Macan juga digambarkan mudah menarik perhatian orang lain karena kepercayaan diri dan kemampuan memimpin. Tidak jarang, peluang finansial dipercaya muncul melalui hubungan profesional, tawaran kerja sama, maupun dukungan dari lingkungan sekitar.

Meski demikian, keberanian tetap perlu diimbangi dengan pertimbangan matang. Dengan mengendalikan ambisi dan mengelola risiko secara bijaksana, peluang yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal.

4. Shio Kerbau

Berbeda dengan Macan yang identik dengan keberanian, shio Kerbau lebih dikenal melalui ketekunan dan kesabarannya. Mereka dipercaya mempunyai semangat kerja tinggi serta tidak mudah meninggalkan sesuatu yang sudah diperjuangkan.

Dalam kepercayaan Feng Shui, Kerbau dikaitkan dengan elemen tanah yang melambangkan kestabilan, kekuatan, dan keteguhan. Karakter tersebut dianggap sesuai dengan cara mereka membangun kehidupan finansial secara bertahap.

Shio Kerbau umumnya digambarkan tidak menyukai jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Mereka lebih memilih bekerja secara konsisten, menyusun rencana, dan mengembangkan sesuatu sedikit demi sedikit.

Hasil kerja keras tersebut dipercaya dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Bentuknya bisa berupa perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, maupun penghargaan atas kinerja yang selama ini dilakukan.

5. Shio Kambing

Shio Kambing sering digambarkan sebagai pribadi yang lembut, penuh perhatian, dan mempunyai kepekaan tinggi terhadap keadaan di sekitarnya.

Meskipun terlihat tenang, mereka dipercaya memiliki intuisi yang cukup baik dalam membaca peluang. Kemampuan memahami situasi membuat Kambing dapat menemukan kesempatan melalui hubungan sosial maupun kerja sama dengan orang lain.

Dalam urusan finansial, rezeki shio ini dipercaya tidak selalu berasal dari usaha yang dilakukan secara langsung. Ada kalanya kesempatan muncul melalui bantuan orang terdekat, tawaran menarik, hadiah, atau peluang yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Sifat suka menolong dan mudah menjalin hubungan baik juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan keberuntungan Kambing.

Namun, kemampuan tersebut tetap perlu diimbangi dengan kecermatan dalam mengelola penghasilan agar setiap kesempatan yang datang dapat memberikan manfaat lebih lama.

6. Shio Babi

Dalam astrologi Tiongkok, shio Babi kerap dihubungkan dengan simbol kemakmuran, kebahagiaan, dan kelimpahan. Mereka yang memiliki shio ini dipercaya mempunyai sifat tulus, dermawan, serta mudah membangun hubungan baik dengan orang lain.

Karakter tersebut dianggap dapat mendukung terbukanya berbagai kesempatan dalam kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaan dan keuangan.

Shio Babi juga digambarkan mempunyai peluang memperoleh keuntungan dari berbagai sumber. Misalnya, tawaran proyek, kerja sama usaha, bantuan keluarga, hingga kesempatan bisnis yang sudah lama dinantikan.

Dalam pandangan Feng Shui, Babi sering dikaitkan dengan energi keberuntungan dan kemakmuran. Sifat murah hati serta kemampuannya menjaga hubungan sosial dipercaya menjadi bagian dari karakter yang mendukung kelancaran rezeki.