Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) JawaPos.com - Capricorn menjalani hari dengan perpaduan antara rutinitas yang familiar dan berbagai kejadian tak terduga.

Interaksi sederhana dengan orang-orang di sekitar mungkin memberikan pengalaman atau sudut pandang baru.

Percakapan singkat dengan orang asing, telepon dari tetangga, hingga pesan yang datang di sela kesibukan dapat membawa pengaruh terhadap suasana hati Anda.

Jangan terlalu terpaku pada jadwal yang sudah disusun. Ada kalanya perubahan kecil justru memberikan kesempatan untuk menyesuaikan rencana dan menemukan cara yang lebih baik dalam menjalani aktivitas.

Perhatikan setiap kejadian dengan pikiran terbuka, tetapi tetap pertahankan prioritas yang sudah Anda tetapkan.

Melansir dari laman The Astro Scope, inilah ramalan lengkap zodiak Capricorn pada Minggu 22 November 2026.

Cinta

Dalam kehidupan asmara, Capricorn mungkin kembali teringat pada pengalaman masa lalu yang pernah memberikan kebahagiaan.

Kenangan tersebut membuat Anda menyadari bahwa kenyamanan dan kehangatan dalam hubungan sering kali tumbuh dari kebiasaan sederhana yang dilakukan bersama.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, cobalah menghidupkan kembali momen-momen menyenangkan yang pernah mempererat hubungan.

Perhatian kecil, komunikasi hangat, dan kebiasaan saling mendukung dapat membantu menjaga keharmonisan.

Sementara itu, bagi yang masih lajang, pengalaman cinta sebelumnya bisa menjadi pelajaran berharga untuk memahami hubungan seperti apa yang sebenarnya Anda inginkan.

Karier

Ada kemungkinan Capricorn perlu kembali membahas pekerjaan atau rencana profesional yang sempat tertunda beberapa minggu lalu.

Percakapan yang sebelumnya belum menemukan titik penyelesaian kini berpeluang dilanjutkan. Manfaatkan waktu pagi untuk menghubungi pihak terkait atau menyampaikan kembali gagasan yang pernah dibicarakan.

Perhatikan setiap detail agar tidak ada informasi penting yang terlewat. Jika terdapat kesepakatan atau keputusan yang belum jelas, segera lakukan konfirmasi.

Sikap tenang dan kemampuan menjaga komunikasi akan membantu Anda melanjutkan pekerjaan dengan lebih terarah. Jangan biarkan kesempatan yang masih terbuka berlalu begitu saja.

Kesehatan

Kondisi kesehatan Capricorn membutuhkan pola aktivitas yang selaras dengan ritme alami tubuh.

Energi cenderung lebih baik pada pagi hari, sehingga waktu tersebut cocok dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan atau melakukan aktivitas fisik ringan.

Sebaliknya, malam hari sebaiknya digunakan untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Perhatikan pula jadwal makan agar tidak terlalu berdekatan atau justru tertunda terlalu lama.

Berikan jeda sebelum tidur untuk membantu tubuh lebih rileks. Pola istirahat dan pengaturan waktu makan yang konsisten dapat mendukung kebugaran serta menjaga energi sepanjang hari.

Keuangan

Dalam hal keuangan, Capricorn berpeluang menemukan kembali nilai dari barang-barang yang selama ini tidak terpakai.

Cobalah memeriksa berbagai benda yang tersimpan di rumah, termasuk barang yang sudah lama dilupakan atau tidak lagi digunakan.

Beberapa barang mungkin masih memiliki nilai jual dan dapat dimanfaatkan untuk menambah pemasukan.

Sementara itu, barang yang sudah rusak atau tidak memiliki kegunaan sebaiknya dipilah agar tidak terus memenuhi ruang penyimpanan.