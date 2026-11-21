JawaPos.com - Hari ini mungkin memiliki efek menenangkan bagi zodiak pisces. Transit ini dapat menanamkan kedamaian dan ketenangan dalam diri.

Keseimbangan emosional yang pisces rasakan dapat membantu mencapai kesuksesan dalam tugas-tugas penting yang tertunda atau perlu diselesaikan. Tetaplah fokus pada tujuan profesional untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 21 November 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu meluangkan waktu untuk berbicara dengan pasangan guna mengungkapkan keluhan yang menumpuk. Terkait karir, manfaatkan situasi sulit di tempat kerja untuk berkembang.

Sementara itu, berolahragalah untuk menjaga kondisi kesehatanmu tetap pada jalur yang benar. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran keuangan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim.

Cinta Pisces

Hari ini, cobalah fokus membangun kepercayaan dan komunikasi dalam hubungan romantis dengan pasangan. Hubungan pisces akan terganggu jika kepercayaan hilang.

Cobalah meluangkan waktu untuk berbicara empat mata dengan pasangan guna mengungkapkan keluhan yang menumpuk secara diam-diam.

Karir Pisces

Situasi sulit di tempat kerja akan memberi pisces kesempatan untuk berkembang. Jangan putus asa saat menghadapi masalah dan anggaplah itu sebagai tantangan. Pisces tidak boleh membiarkan kesempatan ini lepas dari tangan.

Jaga ketenangan dan kepercayaan diri agar berhasil. Pisces memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang sebenarnya kepada atasan.

Kesehatan Pisces

Kondisi fisik pisces baik-baik saja. Kesehatan pisces cukup baik, stabil, dan pola makan membaik.

Cobalah memutuskan untuk mulai berolahraga. Semua keputusan ini akan menjaga kesehatan pisces tetap pada jalur yang benar, bahkan membaik.

Keuangan Pisces