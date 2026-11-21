JawaPos.com - Zodiak capricorn terdorong untuk mengekspresikan diri. Transit ini juga akan membantu capricorn menemukan kekuatan batin untuk mengatasi situasi sulit atau kejutan yang mungkin muncul.

Capricorn memiliki banyak ide bagus, tetapi makna dari ide-ide tersebut hilang saat proses penerjemahan. Cobalah menjaga komunikasi secara eksplisit bila diperlukan, untuk mencegah kesalahpahaman.

Waktu dan upaya yang capricorn curahkan untuk menyampaikan maksud, dapat menyelamatkan dari rasa frustrasi dalam jangka panjang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 21 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn sebaiknya tidak memulai pertengkaran yang akan membawa kesedihan. Terkait karir, manfaatkan ide-ide yang inovatif dalam mengerjakan dan menyelesaikan proyek-proyek baru.

Sementara itu, luangkan waktu setiap hari untuk melakukan relaksasi, bersantai, serta melepaskan penat. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum capricorn berdonasi.

Cinta Capricorn

Pertengkaran dan kesalahpahaman dalam kehidupan percintaan, mungkin membuat capricorn merasa sedih. Namun, singkirkan perasaan itu karena periode yang menyedihkan ini bersifat sementara.

Tugas capricorn adalah tetap tenang dan tidak memulai pertengkaran yang hanya akan membawa ketidakbahagiaan. Ungkapkan perasaanmu dengan tenang dan jelas, dan pasangan akan mendengarkan.

Karir Capricorn

Capricorn perlu mengungkapkan perasaan yang sebenarnya dan menggunakan ide-ide inovatif dalam mengerjakan proyek-proyek baru. Meminta bantuan dari orang-orang berpengalaman akan menjadi keuntungan tambahan.

Pendapat mereka memberi capricorn sudut pandang yang lebih menyeluruh. Jika dapat menjalankan tugas-tugas ini, karir capricorn akan melesat dalam waktu dekat. Kemampuan capricorn untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan tidak akan luput dari perhatian.

Kesehatan Capricorn

Cobalah mempelajari beberapa tips berharga untuk menjaga kebugaran fisik. Pastikan meluangkan waktu setiap hari untuk melakukan relaksasi, bersantai, dan melepas penat. Selama periode ini, rutinitas ini dijamin memberi capricorn pemulihan energi.

Keuangan Capricorn

Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik.