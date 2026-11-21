JawaPos.com - Optimisme dan kegembiraan menyelimuti setiap pertemuan yang zodiak scorpio lakukan hari ini. Scorpio dan orang-orang di sekitar cenderung hanya melihat tren positif untuk masa depan.

Namun, scorpio perlu mempertahankan sikap yang dimiliki karena selalu ada rintangan. Mungkin, scorpio bisa membentuk kelompok dengan beberapa orang yang optimis.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 21 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio akan mampu membuka hati seseorang dengan menjangkaunya terlebih dahulu. Terkait karir, pendekatan scorpio yang asal-asalan dalam bekerja tidak akan dihargai oleh atasan, rekan kerja, atau klien.

Sementara itu, scorpio sangat terbuka terhadap hal-hal baru dan selalu ingin tahu manfaat herba dan rempah-rempah. Pada ranah keuangan, telusuri ide-ide tentang berhemat atau cara memperoleh pendapatan di rumah.

Cinta Scorpio

Seperti biasanya, scorpio selalu menjadi teladan untuk hal-hal baru dan eksperimental. Namun, scorpio dapat berperan sebagai tutor bagi seseorang yang membutuhkan bantuan untuk membebaskan diri, dan membiarkannya menjadi pribadi yang unik. Scorpio akan membuka hati seseorang dengan menjangkaunya terlebih dahulu.

Karir Scorpio

Pendekatan scorpio yang asal-asalan dalam bekerja, tidak akan terlalu dihargai oleh atasan, rekan kerja, atau klien hari ini. Ini adalah waktu yang penting untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa rekan scorpio praktis meskipun memiliki kecenderungan tidak menentu.

Kesehatan Scorpio

Saat ini, scorpio sangat terbuka terhadap hal-hal baru. Jika selalu ingin tahu manfaat herba dan rempah-rempah, cara terbaik untuk memulai adalah menjelajahi tempat atau toko bahan makanan organik. Luangkan waktu sejenak untuk menyelidiki nama-nama yang tampak familier dan aroma yang mengejutkan.

Keuangan Scorpio