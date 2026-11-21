JawaPos.com – Persatuan dan tujuan baru dapat menciptakan suasana yang lebih positif dalam karir zodiak libra. Pengakuan dan peningkatan penghasilan sudah di depan mata, jadi jangan kaget jika perubahan akan terjadi.

Libra bisa saja berakhir pada profesi yang berbeda. Dukungan dan kasih sayang dari teman-teman akan membantu libra melewati masa transisi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 21 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra bisa melakukan eksperimen dalam hal asmara untuk membuka pintu atau kesempatan baru. Terkait karir, libra mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien dan lebih mudah daripada biasanya.

Sementara itu, perhatikan pembuangan limbah pada tubuh untuk mendapatkan informasi tentang makanan yang perlu dikonsumsi. Terkait keuangan, libra bisa mengambil cuti atau memperbarui keyakinan tentang cara menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Cinta Libra

Hari ini, libra ingin melakukan segalanya secara berbeda. Meskipun memiliki gagasan dengan versi yang lebih ringan dan lebih halus dari orang lain, bukan berarti hal itu kurang menarik. Meskipun tidak akan terus melakukannya, bereksperimen dalam hal asmara secara berbeda, dapat membuka pintu atau kesempatan baru bagi libra.

Karir Libra

Daftar hal-hal yang harus diselesaikan di awal hari akan berkurang dengan cepat, karena libra menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien dan mudah daripada biasanya. Pastikan untuk memberi tepuk tangan kepada diri sendiri atas semua yang telah dicapai hari ini.

Kesehatan Libra

Kebutuhan tubuh untuk membuang limbah adalah kebutuhan yang harus libra sadari. Beberapa langkah diet yang harus dilakukan untuk membantu pembuangan limbah adalah minum banyak air putih dan mengonsumsi serat.

Sayuran berdaun hijau seperti kale dan hickory adalah makanan yang sangat bergizi. Terdapat varietas apel segar dan buah-buahan kering yang juga bermanfaat. Perhatikan bagaimana tubuh membuang limbah untuk mendapatkan informasi tentang makanan yang perlu dikonsumsi.

Keuangan Libra

Minggu ini membahas aspek-aspek yang memengaruhi uang dan nilai-nilai. Libra memiliki keberuntungan yang luar biasa dan berkesempatan untuk meningkatkan kondisi keuangan.