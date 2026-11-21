JawaPos.com – Zodiak libra mungkin sedang tidak dalam suasana hati baik hari ini. Hubungan libra dengan orang lain mungkin diselimuti masalah yang baru muncul. Cobalah berhenti dan mengamati dimana dan kapan hal-hal berjalan tidak sesuai rencana.

Bersabarlah dan fokuslah pada memelihara hubungan dengan teman dan keluarga. Hanya dengan begitu, hubungan tersebut akan tumbuh dan mendukung libra dalam jangka panjang.

Hari ini akan menjadi hari yang santai bagi zodiak scorpio. Scorpio akan merasa tenang dan bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman, memenuhi tenggat waktu, dan menyeimbangkan tugas-tugas yang tertunda.

Hari ini akan menjadi hari yang memuaskan, karena scorpio akan dapat melakukan hampir semua hal sesuai rencana.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 21 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus menghindari pertengkaran dan perselisihan yang meninggalkan kesan buruk. Terkait karir, selesaikan proyek-proyek yang ditugaskan kepadamu secara tepat waktu.

Sementara itu, manfaatkan energi, produktivitas, dan semangat yang tinggi untuk menyelesaikan banyak hal. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Cinta Libra

Hari ini, cobalah untuk menghindari pertengkaran kecil dan perselisihan yang akan meninggalkan kesan buruk. Pengampunan dan kesabaran adalah kunci hari ini, karena kebahagiaan jangka panjang adalah yang terpenting.

Membiarkan masalah memisahkanmu dengan pasangan, hanya akan meningkatkan ketidakbahagiaan dan mengurangi kepercayaan.

Karir Libra

Libra bermimpi meraih posisi penting hari ini. Kerjakan proyek-proyek yang ditugaskan dan selesaikanlah secara tepat waktu. Pikirkan apa yang dapat dilakukan untuk mengasah keterampilan kepemimpinanmu.

Cobalah mengambil peran dimana libra dapat menempatkan diri dalam situasi yang memungkinkan memikul lebih banyak tanggung jawab.

Kesehatan Libra

Hari ini, tingkat energi, produktivitas, dan semangat libra sangat tinggi. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya karena libra akan dapat menyelesaikan banyak hal, dan interaksi sosial dengan orang lain akan relatif ramah.

Keuangan Libra

Libra telah mencoba berinvestasi di pasar saham akhir-akhir ini, sehingga ingin menyalurkan dana untuk tujuan yang tepat. Strategi baru ini akan membawa keuntungan lebih besar.

Inilah saat yang tepat untuk mengarahkan kembali investasi dan mempertimbangkan untuk berdonasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio perlu menenangkan suasana dalam hubungan asmara ketika bertengkar dengan pasangan. Terkait karir, susun strategi serta pikirkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meraih impian.

Sementara itu, jaga pikiran tetap aktif serta jangan terlalu memaksakan diri secara fisik. Pada ranah keuangan, anggaran yang scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Hari ini, cobalah menenangkan suasana dalam hubungan asmara saat bertengkar dengan pasangan. Cobalah memberikan hadiah kecil sebagai tanda cinta kepada pasangan agar ketegangan segera mereda dan keharmonisan akan kembali dalam hubunganmu.

Karir Scorpio

Secara umum, akan ada perkembangan positif hari ini, meskipun hanya karena scorpio meluangkan waktu dari jadwal sibuk. Susun strategi dan pikirkan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian. Jadi jika ingin terjun ke salah satu bidang, scorpio pasti akan meraih kesuksesan.

Kesehatan Scorpio

Hari ini, cobalah menekuni hobi santai seperti berjalan-jalan atau membaca buku. Jaga pikiran tetap aktif dan jangan terlalu memaksakan diri secara fisik.

Lakukan semuanya perlahan agar scorpio tidak banyak mengeluh dalam hal ini. Tetaplah makan dengan benar agar tidak merasa lesu. Hal ini akan membantu scorpio menjaga pola makan tetap sehat.

Keuangan Scorpio