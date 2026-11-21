JawaPos.com - Jika merasa tidak membuat kemajuan yang cukup, zodiak virgo perlu menggunakan hari ini untuk memperbaiki tujuan. Virgo mungkin kecewa dengan kehidupan asmara yang dijalani.

Hal ini karena virgo telah mencurahkan banyak energi tanpa melihat hasil yang diharapkan. Tunggu beberapa hari lagi sebelum membuat keputusan drastis tentang masa depanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 21 November 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus bersikap lembut kepada pasangan guna menghindari masalah di kemudian hari. Mengenai karir, teruslah bekerja keras agar segera memperoleh promosi atau kenaikan gaji yang dinantikan.

Sementara itu, berlatihlah di pusat kebugaran untuk mendapatkan manfaat kesehatan secara jangka panjang. Terkait keuangan, mulailah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan dana dengan tujuan yang baik.

Cinta Virgo

Virgo harus berhati-hati dengan kata-kata yang diucapkan. Virgo mungkin merasa hanya bersikap jujur, tetapi pasangan tidak akan melihatnya dengan cara yang sama. Bersikaplah lembut dan kendalikan emosimu guna menyelamatkanmu dari masalah di kemudian hari.

Karir Virgo

Virgo akan mendapatkan manfaat dari proyek penting di tempat kerja hari ini. Pekerjaan virgo akan sangat dihargai oleh rekan kerja dan atasan.

Virgo fasih berbicara dan komunikatif, jadi manfaatkan ini sebagai kekuatanmu untuk menyelesaikan pekerjaan. Teruslah bekerja seperti ini agar segera mendapatkan promosi atau kenaikan gaji yang telah lama dinantikan.

Kesehatan Virgo

Tingkat ketegangan yang berkurang, akan membantu menurunkan tekanan darah dan membuat virgo merasa lega. Aspek kesehatan virgo secara umum positif hari ini. Nikmati aktivitas di luar ruangan atau bergabunglah dengan pusat kebugaran untuk mendapatkan manfaat kesehatan secara jangka panjang.

Keuangan Virgo

Cobalah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan uang dengan tujuan yang baik. Hal ini akan mendorong virgo untuk membantu seseorang yang membutuhkan sekaligus memberi diri sendiri ketenangan pikiran.