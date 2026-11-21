JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin mudah marah karena hal-hal sepele. Sagitarius harus berusaha melindungi diri dari orang-orang yang membawa energi negatif ke dalam hidup. Mereka bisa merusak kesehatan mental dan menyebabkan kesulitan di tempat kerja.

Jika tidak, sagitarius mungkin tampak sebagai orang yang bahagia dan tidak menyadari betapa besar pengaruh negatif memengaruhi sikap dan keputusan yang dibuat. Tetaplah berpegang pada apa pun yang memberi rasa optimis dan energi positif.

Zodiak capricorn terdorong untuk mengekspresikan diri. Transit ini juga akan membantu capricorn menemukan kekuatan batin untuk mengatasi situasi sulit atau kejutan yang mungkin muncul.

Capricorn memiliki banyak ide bagus, tetapi makna dari ide-ide tersebut hilang saat proses penerjemahan. Cobalah menjaga komunikasi secara eksplisit bila diperlukan, untuk mencegah kesalahpahaman.

Waktu dan upaya yang capricorn curahkan untuk menyampaikan maksud, dapat menyelamatkan dari rasa frustrasi dalam jangka panjang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 21 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus membicarakan semua yang dirasakan dengan jujur ​​dan terbuka kepada pasangan. Terkait karir, suasana damai memungkinkan sagitarius untuk bersantai di penghujung hari.

Sementara itu, cobalah mengatasi masalah kesehatan yang muncul dengan mengubah gaya hidup. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan.

Cinta Sagitarius

Cobalah untuk menghindari rasa iri dalam hubungan, karena hal itu dapat menciptakan jarak dengan pasangan. Tidak ada tempat untuk rasa iri dalam hubungan romantis yang sehat. Akan lebih baik jika sagitarius membicarakan semua yang dirasakan secara jujur ​​dan terbuka.

Karir Sagitarius

Hari ini akan membawa kegembiraan dan kepuasan di berbagai bidang kehidupan. Cobalah mengharapkan aktivitas karirmu berjalan dengan baik.

Ketegangan yang muncul mungkin bersifat sementara. Suasana damai dan mendukung akan memungkinkan sagitarius untuk bersantai di penghujung hari.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini, kesehatan sagitarius cukup baik. Sagitarius merasa kuat secara fisik dan mental. Teruskan rencana kebugaranmu untuk dapat melanjutkan keberuntungan ini.

Masalah kesehatan yang muncul dapat diatasi dengan perubahan gaya hidup. Suasana hati yang membaik akan mengarah pada peningkatan kesehatan.

Keuangan Sagitarius

Berikan donasi dengan bijak, berdasarkan badan amal mana yang paling layak. Pada sisi lain, jika selama ini mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan pilihan tersebut.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn sebaiknya tidak memulai pertengkaran yang akan membawa kesedihan. Terkait karir, manfaatkan ide-ide yang inovatif dalam mengerjakan dan menyelesaikan proyek-proyek baru.

Sementara itu, luangkan waktu setiap hari untuk melakukan relaksasi, bersantai, serta melepaskan penat. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum capricorn berdonasi.

Cinta Capricorn

Pertengkaran dan kesalahpahaman dalam kehidupan percintaan, mungkin membuat capricorn merasa sedih. Namun, singkirkan perasaan itu karena periode yang menyedihkan ini bersifat sementara.

Tugas capricorn adalah tetap tenang dan tidak memulai pertengkaran yang hanya akan membawa ketidakbahagiaan. Ungkapkan perasaanmu dengan tenang dan jelas, dan pasangan akan mendengarkan.

Karir Capricorn

Capricorn perlu mengungkapkan perasaan yang sebenarnya dan menggunakan ide-ide inovatif dalam mengerjakan proyek-proyek baru. Meminta bantuan dari orang-orang berpengalaman akan menjadi keuntungan tambahan.

Pendapat mereka memberi capricorn sudut pandang yang lebih menyeluruh. Jika dapat menjalankan tugas-tugas ini, karir capricorn akan melesat dalam waktu dekat. Kemampuan capricorn untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan tidak akan luput dari perhatian.

Kesehatan Capricorn

Cobalah mempelajari beberapa tips berharga untuk menjaga kebugaran fisik. Pastikan meluangkan waktu setiap hari untuk melakukan relaksasi, bersantai, dan melepas penat. Selama periode ini, rutinitas ini dijamin memberi capricorn pemulihan energi.

Keuangan Capricorn

Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik.