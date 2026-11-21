JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa murung hari ini. Aquarius akan melewati fase sementara untuk melampiaskan frustrasi dan mengeluh tentang keadaan saat ini.

Meskipun mungkin terasa gelap, namun aquarius dapat mencapai ujung terowongan dengan sadar dan membersihkan energi negatif dari hidup. Melalui hal ini, aquarius akan dapat meningkatkan kebahagiaan.

Hari ini mungkin memiliki efek menenangkan bagi zodiak pisces. Transit ini dapat menanamkan kedamaian dan ketenangan dalam diri.

Keseimbangan emosional yang pisces rasakan dapat membantu mencapai kesuksesan dalam tugas-tugas penting yang tertunda atau perlu diselesaikan. Tetaplah fokus pada tujuan profesional untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 21 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius tidak boleh memprovokasi pasangan dan berperilaku manipulatif. Terkait karir, gunakan keahlianmu untuk membantu teman yang memerlukan nasihat tentang bisnis.

Sementara itu, tetaplah melanjutkan aktivitas kebugaran secara rutin untuk menjaga kesehatan. Pada sisi keuangan, sebaiknya aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Cinta Aquarius

Kehidupan percintaan aquarius mungkin sedang bermasalah. Sehingga, aquarius tidak boleh memprovokasi pasangan. Pastikan untuk tidak terlibat dalam perilaku manipulatif dan membalas dendam atas kesalahan pasangan di masa lalu.

Menggoda orang lain di depan pasangan, hanya akan membangun permusuhan dan pada akhirnya akan membuat kalian berdua sengsara. Jika memiliki masalah yang perlu dibicarakan, lakukanlah secara terbuka dan putuskan bersama bagaimana cara menyembuhkan luka.

Karir Aquarius

Jika memungkinkan, gunakan keahlianmu untuk membantu teman yang membutuhkan nasihat bisnis. Buat dia mengerti dimana letak kesalahannya. Pada gilirannya, aquarius mungkin membutuhkan teman yang sama untuk membantu keluar dari kesulitan karir.

Jadi, kebaikan yang aquarius lakukan untuk orang lain hari ini akan kembali menguntungkan di masa depan. Berusahalah semaksimal mungkin untuk membantu orang lain.

Kesehatan Aquarius

Tetaplah dengan melanjutkan aktivitas fisikmu secara rutin. Waspadalah agar dapat menghindari kambuhnya penyakit sebelumnya. Ingatlah bahwa kelalaian dapat memicu masalah kesehatan kembali. Lanjutkan diet dan nikmati aktivitas rekreasi untuk mendapatkan manfaat penuh dari gaya hidup sehat.

Keuangan Aquarius

Jangan menjalin kemitraan dan cobalah menghindarinya saat ini. Namun jika tidak dapat dihindari, pastikan orang tersebut tidak lemah. Akan lebih bijaksana jika aquarius memiliki lebih banyak saham dalam aliansi ini, daripada mitra.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu meluangkan waktu untuk berbicara dengan pasangan guna mengungkapkan keluhan yang menumpuk. Terkait karir, manfaatkan situasi sulit di tempat kerja untuk berkembang.

Sementara itu, berolahragalah untuk menjaga kondisi kesehatanmu tetap pada jalur yang benar. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran keuangan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim.

Cinta Pisces

Hari ini, cobalah fokus membangun kepercayaan dan komunikasi dalam hubungan romantis dengan pasangan. Hubungan pisces akan terganggu jika kepercayaan hilang.

Cobalah meluangkan waktu untuk berbicara empat mata dengan pasangan guna mengungkapkan keluhan yang menumpuk secara diam-diam.

Karir Pisces

Situasi sulit di tempat kerja akan memberi pisces kesempatan untuk berkembang. Jangan putus asa saat menghadapi masalah dan anggaplah itu sebagai tantangan. Pisces tidak boleh membiarkan kesempatan ini lepas dari tangan.

Jaga ketenangan dan kepercayaan diri agar berhasil. Pisces memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang sebenarnya kepada atasan.

Kesehatan Pisces

Kondisi fisik pisces baik-baik saja. Kesehatan pisces cukup baik, stabil, dan pola makan membaik.

Cobalah memutuskan untuk mulai berolahraga. Semua keputusan ini akan menjaga kesehatan pisces tetap pada jalur yang benar, bahkan membaik.

Keuangan Pisces