JawaPos.com - Hari ini akan memberi zodiak leo kesempatan untuk menganalisis peristiwa selama beberapa minggu terakhir. Leo akan menarik banyak kesimpulan penting tentang kehidupan asmara.

Leo mungkin menyimpulkan, bahwa keadaan tidak banyak berubah. Hal ini memang mengecewakan, tetapi jangan terlalu percaya pada penampilan luar. Ingatlah bahwa keadaan tidak selalu seperti yang terlihat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 21 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu menyampaikan kekhawatiran yang dirasakan terhadap pasangan. Terkait karir, kolega dan atasan memperhatikan prestasi leo, sehingga pengakuan pun akan datang.

Sementara itu, jalani program olahraga dan diet sesuai dengan tujuan kebugaran yang diinginkan. Terkait keuangan, nikmatilah periode dimana leo mengalami perubahan yang positif pada kondisi finansial.

Cinta Leo

Hari ini, leo merasa emosional dan disibukkan dengan perasaan tidak percaya terhadap pasangan. Leo juga mempertanyakan kesetiaan pasangan.

Leo mungkin ingin mengabaikan masalah sulit yang muncul dalam hubungan, agar tidak terlibat dalam drama yang tidak perlu. Menghindari pertengkaran tidak apa-apa, tetapi pastikan untuk menyampaikan kekhawatiranmu.

Karir Leo

Pengakuan yang pantas leo dapatkan akan datang. Kolega dan atasan akhirnya memperhatikan prestasi leo. Leo akan menjadi sorotan selama periode ini karena alasan yang tepat.

Semuanya berjalan sesuai rencana. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba mendorong karir menuju arah yang lebih baik. Berusahalah untuk menjaga agar hal ini terus berjalan ke arah yang positif.

Kesehatan Leo

Hari ini, leo merasa sehat tanpa hambatan besar. Oleh karena itu, leo tidak memiliki alasan untuk tidak berolahraga.

Pastikan menjalani program olahraga dan diet sesuai dengan tujuan berat badan dan kebugaran yang diinginkan. Jangan lengah terhadap kesehatan agar mudah menurubkan kembali berat badan yang naik.

Keuangan Leo

Leo baru saja mengalami beberapa perubahan finansial secara positif, jadi renungkan hal tersebut dan nikmati peningkatan kemampuan untuk berbelanja dan menikmati hidup. Manfaatkan kebebasan finansial ini sebaik-baiknya.