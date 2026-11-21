JawaPos.com - Zodiai gemini mungkin akan mendapatkan banyak manfaat dari transit hari ini. Bersiaplah untuk menjadi pembawa keberuntungan bagi keluarga dan orang-orang di lingkungan profesional.

Gemini harus menggunakan waktu yang positif ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Hal ini akan membuat gemini mendapatkan banyak apresiasi dan membuat diri sendiri bahagia.

Zodiak cancer akan jauh lebih unggul dari orang lain berkat kemampuan kompetitif yang dimiliki. Cancer akan mampu mencapai semua tujuan dengan kecerdasan, akal sehat, dan keterampilan komunikasi yang tajam.

Cobalah menggunakan kekuatan terbesarmu untuk membuat kemajuan dalam hidup. Hari ini memiliki banyak efek positif, dan segala sesuatunya akan berjalan sesuai keinginan cancer.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 21 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu menemukan ruang pribadi saat pasangan tidak memiliki banyak waktu untuk bersama. Terkait karir, beberapa peluang baru akan datang dan menghampiri gemini.

Sementara itu, mulailah gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan sehat serta berolahraga. Terkait keuangan, gemini mungkin menerima kabar baik mengenai pengajuan pinjaman kepada bank.

Cinta Gemini

Gemini mungkin merasa kesepian karena pasangan tidak memiliki banyak waktu untuk bersama. Manfaatkan hari ini untuk menemukan ruang pribadi dengan membaca buku atau mengunjungi teman-teman.

Kemudian, buatlah keputusan apakah hubungan ini cocok untukmu. Jika menggunakan waktu jauh dari pasangan dengan bijak, gemini akan keluar dari situasi ini dengan lebih naik.

Karir Gemini

Hari ini akan berjalan lancar dan beberapa peluang baru akan datang menghampiri gemini. Hal ini akan membawa karir gemini ke level yang lebih tinggi dan memberikan imbalan yang tak terduga.

Manfaatkan sebaik-baiknya apa pun yang datang karena peluang seperti ini hanya datang sesekali. Lebih dari segalanya, kesempatan ini akan membuka lebih banyak pilihan.

Kesehatan Gemini

Hari ini, cobalah membersihkan kebiasaan buruk dan tidak sehat dari gaya hidupmu. Jika merokok, cobalah bertekad untuk berhenti. Fokuslah memulai gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Prospek mengikuti kelas yoga mungkin juga ada dalam pikiran gemini.

Keuangan Gemini

Jika baru-baru ini mengajukan pinjaman pada bank, gemini mungkin menerima kabar baik. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lama untuk disetujui, kesabaran gemini akhirnya akan membuahkan hasil. Namun, gunakan dana ini dengan bijak, karena manfaat yang diberikannya tidak akan hilang begitu saja.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer perlu meluangkan waktu untuk memberi tahu pasangan bagaimana perasaanmu. Terkait karir, bersiaplah mendapatkan rasa hormat dan kekaguman berkat pencapaian di tempat kerja.

Sementara itu, lakukan meditasi dan yoga untuk mengontrol berat badan dan meningkatkan kesejahteraan diri. Terkait keuangan, bersiaplah karena cancer mungkin akan menemukan pemasukan dari tempat atau hal yang paling tidak terduga.

Cinta Cancer

Pasangan tampak menjauh, dan wajar saja jika cancer merasa diabaikan. Meskipun secara umum bahagia, pasangan sedang sibuk dan cancer mulai merasa diabaikan.

Luangkan waktu untuk memberi tahu pasangan bagaimana perasaanmu. Keterbukaan serta kejujuran akan menyembuhkan luka yang telah berkembang. Masa sulit ini akan segera berlalu.

Karir Cancer

Cancer mendapatkan rasa hormat dan kekaguman berkat pencapaian di tempat kerja hari ini. Cancer dan rekan kerja akan bergaul lebih baik dari sebelumnya berkat pemikiran positif dan optimisme cancer.

Hal ini merupakan hasil dari keinginan cancer untuk memberikan bantuan praktis kepada orang lain. Teruslah bekerja dengan baik dan jangan biarkan kekaguman itu membuatmu sombong. Melakukan kerja tim akan membuat pekerjaan cancer jauh lebih mudah.

Kesehatan Cancer

Manfaatkan meditasi dan yoga sebagai cara untuk mengontrol berat badan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Kulit cancer akan tampak bersinar dan noda yang muncul di kulit akan hilang sepenuhnya. Setelahnya, banyak orang berkomentar tentang betapa menakjubkannya penampilan cancer.

Keuangan Cancer