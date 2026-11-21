JawaPos.com - Setiap orang tentu perlu untuk mengusahakan kelangsungan hidupnya sendiri.

Mendapatkan penghidupan atau berusaha memperoleh rezeki bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk kehadiran yang mendadak atau sendirinya.

Jelang pergantian tahun ini sendiri hoki diprediksi akan datang menghampiri segelintir orang lalu memberikan banyak hal baik utamanya materi.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan akan mendapatkan banyak uang di akhir November 2026 saat rezeki nomplok datang mendekat.

1. Shio Ayam

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan shio ayam diramalkan akan punya keuangan yang lebih baik di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, di bulan November hoki datang menghampiri memberikan banyak keberkahan.

Mereka dimungkinkan mendapatkan banyak pemasukan melalui serangkaian jalan yang sama-sama mengantarkan banyak uang.

Adapun semua rezeki yang diperoleh diyakini tidak terlepas dari hoki dan kerajinan serta semangat pantang menyerah yang ada dalam diri mereka.

2. Shio Macan

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan shio macan diramalkan akan dekat dengan hoki di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, di akhir November ini mereka dimungkinkan mendapatkan banyak rezeki nomplok.

Pundi-pundi rupiah banyak berdatangan, utamanya dari keberhasilan bisnis yang belakangan banyak meraup keuntungan.

Hoki diyakini menarik rezeki datang ke hidup mereka lantaran setiap harinya segala macam masalah yang datang diputuskan dengan bijak.

3. Shio Kerbau

Dalam ramalan astrolog, orang yang lahir dengan shio kerbau dikatakan bisa memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidupnya.

Astrolog meyakini, akhir November 2026 ini akan jadi momentum yang membuat hidup dijalani jadi kian mapan dan terhormat.

Hoki diyakini akan melancarkan datangnya rezeki yang tidak hanya berupa materi melainkan juga sesuatu yang lain.