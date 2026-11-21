JawaPos.com – Banyak orang penasaran bagaimana peruntungan mereka berjalan, terutama menjelang akhir pekan yang biasanya penuh agenda kegiatan.

Ramalan shio untuk besok, Sabtu, 21 November 2026, menyajikan pesan yang beragam bagi setiap pemilik shio.

Secara umum, hari itu dipengaruhi suasana hari Babi yang menekankan kebaikan, ketulusan, dan semangat membantu sesama.

Unsur tanah ikut memberi pengaruh pada hubungan, kesehatan, dan cara seseorang menanggapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (20/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Jumat 21 November 2026.

1. Tikus

Hari Babi mendorong perbuatan baik tanpa pamrih, sementara kepentingan umum terasa lebih penting daripada urusan pribadi.

Orang dekat maupun yang belum dikenal kemungkinan besar akan meminta bantuanmu, jadi bagilah tenaga dengan bijak.

Hubungan pribadi berpotensi diuji dan unsur tanah bisa mengikis rasa percaya diri, padahal banyak pengagum mengelilingimu.

Cegah penyakit kulit dengan perawatan rutin seperti masker lumpur, scrub, dan kompres herbal saat jam Kelinci.

Singkirkan keraguan, dan saat menghadapi kesalahpahaman, belajarlah memahami orang lain karena omongan baik buruk sulit dihindari.

2. Kerbau

Kepentingan umum terasa lebih penting daripada urusan pribadi, dan hari Babi mendorong perbuatan baik tanpa pamrih.

Orang dekat dan orang asing kemungkinan akan merepotkanmu dengan permintaan, jadi atur tenagamu secara masuk akal.

Jangan takut menunjukkan kasih sayang, sebab unsur tanah memperkuat ikatan keluarga dan membantu memulihkan kepercayaan anakmu.

Waspadai tekanan emosi dan fisik karena jam Ular membawa kekacauan, jadi redakan dengan latihan napas dalam.

Hindari taktik menyerang dalam bisnis, sebab tergesa-gesa merugikan, jadi jangan lepas elang sebelum melihat kelinci muncul.

3. Macan

Keberuntungan berpihak pada yang pandai bersyukur, dan hari Babi mendukung orang berhati baik dan berpikiran bersih.

Maafkan orang yang menyakitimu dan bersiaplah mengalah saat berselisih dengan keluarga supaya hati tenang dan harmonis.

Bila bingung, mintalah nasihat kerabat yang lebih tua, karena unsur tanah membantu mengatasi hambatan dalam komunikasi.

Renungkan kedekatan emosionalmu dengan keluarga, lalu rawat kulit rutin memakai masker lumpur, scrub, dan kompres herbal.

Gemarlah belajar hal baru agar dikenal berpikir cerdas karena pikiran selembut kapas dan kebodohan sekeras besi.

4. Kelinci

Rasa syukur akan mendatangkan keberuntungan, sebab hari Babi menaungi orang yang berhati baik dan berpikiran bersih.

Maafkan orang yang menyakitimu dan siaplah berkompromi dengan keluarga saat berselisih agar batinmu damai dan selaras.

Perhatikan anak-anakmu, sebab unsur tanah membantumu memahami kebutuhan generasi muda dan mempercayai kebijaksanaanmu sebagai orang tua.

Kebahagiaan keluarga butuh kerja keras, dan jam Ular membawa kekacauan bila lengah, jadi latih napas dalam.

Jangan buru-buru menolak perjalanan dinas, sebab kelinci cerdik punya tiga jalan keluar, maka ambil manfaat darinya.

5. Naga

Saat ini cocok untuk berdamai dan mengakhiri pertikaian, sebab hari Babi membawa suasana tulus yang terbuka.

Perselisihan lama bisa selesai bila kamu sabar, bijaksana, menahan diri, serta bersedia berkompromi dengan lawan bicara.

Selesaikan masalah pribadi dan dengarkan pasanganmu, sebab unsur tanah memberi keyakinan masa depan serta hubungan harmonis.

Jika pencernaan terganggu di hari lunar ke-11, jaga pola makan dan perbanyak biji-bijian utuh serta sereal.

Jika ragu pada hasilnya, jangan bertindak sia-sia, sebab tidak ada orang memanjat pohon untuk mencari ikan.

6. Ular

Bersyukurlah, maafkan yang menyakitimu, dan mengalahlah pada orang tersayang, sebab hari Babi memihak hati yang baik.

Perlu lebih mandiri dalam urusan pribadi, sebab unsur tanah bisa membuatmu bergantung pada pendapat orang lain.

Hindari mencampuri urusan pribadi orang luar karena hubungan bisa rumit, dan pikirkan tiga kali sebelum bertindak.

Tanyakan dokter sebelum berdiet, sebab jam Babi menyukai kesederhanaan dan kamu tidak perlu menurunkan berat badan.