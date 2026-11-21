JawaPos.com – Hari ini akan menjadi hari yang santai bagi zodiak scorpio. Scorpio akan merasa tenang dan bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman, memenuhi tenggat waktu, dan menyeimbangkan tugas-tugas yang tertunda.

Hari ini akan menjadi hari yang memuaskan, karena scorpio akan dapat melakukan hampir semua hal sesuai rencana.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 21 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio perlu menenangkan suasana dalam hubungan asmara ketika bertengkar dengan pasangan.

Terkait karir, susun strategi serta pikirkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meraih impian.

Sementara itu, jaga pikiran tetap aktif serta jangan terlalu memaksakan diri secara fisik.

Pada ranah keuangan, anggaran yang scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Kesehatan Scorpio

Hari ini, cobalah menekuni hobi santai seperti berjalan-jalan atau membaca buku. Jaga pikiran tetap aktif dan jangan terlalu memaksakan diri secara fisik.

Lakukan semuanya perlahan agar scorpio tidak banyak mengeluh dalam hal ini. Tetaplah makan dengan benar agar tidak merasa lesu. Hal ini akan membantu scorpio menjaga pola makan tetap sehat.

Keuangan Scorpio

Scorpio akan menghadapi pengeluaran besar dan melebihi anggaran untuk pemeliharaan properti, seperti rumah atau tanah.