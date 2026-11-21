JawaPos.com - Zodiak capricorn terdorong untuk mengekspresikan diri. Transit ini juga akan membantu capricorn menemukan kekuatan batin untuk mengatasi situasi sulit atau kejutan yang mungkin muncul.

Capricorn memiliki banyak ide bagus, tetapi makna dari ide-ide tersebut hilang saat proses penerjemahan.

Cobalah menjaga komunikasi secara eksplisit bila diperlukan, untuk mencegah kesalahpahaman.

Waktu dan upaya yang capricorn curahkan untuk menyampaikan maksud, dapat menyelamatkan dari rasa frustrasi dalam jangka panjang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 21 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn sebaiknya tidak memulai pertengkaran yang akan membawa kesedihan.

Terkait karir, manfaatkan ide-ide yang inovatif dalam mengerjakan dan menyelesaikan proyek-proyek baru.

Sementara itu, luangkan waktu setiap hari untuk melakukan relaksasi, bersantai, serta melepaskan penat.

Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum capricorn berdonasi.

Kesehatan Capricorn

Cobalah mempelajari beberapa tips berharga untuk menjaga kebugaran fisik. Pastikan meluangkan waktu setiap hari untuk melakukan relaksasi, bersantai, dan melepas penat.

Selama periode ini, rutinitas ini dijamin memberi capricorn pemulihan energi.

Keuangan Capricorn

Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik.

Karma baik yang capricorn kumpulkan juga akan terbayar di masa depan dengan berbagai cara yang tak terduga.