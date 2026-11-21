JawaPos.com – Zodiak taurus dapat memanfaatkan pertemuan dengan orang lain sebaik mungkin. Tetapi, kemampuan bersosialisasi mengecewakan dan membawa taurus menuju arah yang tidak diinginkan.

Manfaatkan jeda ini untuk menarik napas dan mencari tahu dimana dan kemana taurus ingin pergi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 21 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu berbicara, memaafkan, dan melupakan pertengkaran yang terjadi dengan pasangan. Terkait karir, taurus memiliki kesempatan untuk memulai bisnis baru dengan keterampilan yang dimiliki.

Sementara itu, gejala gangguan pencernaan akan mereda dan taurus sehat kembali. Terkait keuangan, gunakan periode ini untuk beramal dan mendonasikan sebagian penghasilanmu.

Kesehatan Taurus

Taurus akan merasakan kelegaan yang luar biasa berkat perubahan positif pada tingkat stres. Pola makan sehat dan baik, istirahat dan relaksasi, serta olahraga yang taurus lakukan, benar-benar mulai membuahkan hasil.

Jika menderita masalah pencernaan, gejalanya akan mereda dan taurus merasa sehat kembali.

Keuangan Taurus

Beramal dan mendonasikan sebagian penghasilan, akan memberi banyak berkah. Sebagaimana hal-hal baik datang kepada taurus dari suatu tempat, taurus juga harus meneruskannya.