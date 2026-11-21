JawaPos.com - Hari ini akan memberi zodiak leo kesempatan untuk menganalisis peristiwa selama beberapa minggu terakhir. Leo akan menarik banyak kesimpulan penting tentang kehidupan asmara.

Leo mungkin menyimpulkan, bahwa keadaan tidak banyak berubah. Hal ini memang mengecewakan, tetapi jangan terlalu percaya pada penampilan luar. Ingatlah bahwa keadaan tidak selalu seperti yang terlihat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 21 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu menyampaikan kekhawatiran yang dirasakan terhadap pasangan. Terkait karir, kolega dan atasan memperhatikan prestasi leo, sehingga pengakuan pun akan datang.

Sementara itu, jalani program olahraga dan diet sesuai dengan tujuan kebugaran yang diinginkan. Terkait keuangan, nikmatilah periode dimana leo mengalami perubahan yang positif pada kondisi finansial.

Kesehatan Leo

Hari ini, leo merasa sehat tanpa hambatan besar. Oleh karena itu, leo tidak memiliki alasan untuk tidak berolahraga.

Pastikan menjalani program olahraga dan diet sesuai dengan tujuan berat badan dan kebugaran yang diinginkan. Jangan lengah terhadap kesehatan agar mudah menurubkan kembali berat badan yang naik.

Keuangan Leo

Leo baru saja mengalami beberapa perubahan finansial secara positif, jadi renungkan hal tersebut dan nikmati peningkatan kemampuan untuk berbelanja dan menikmati hidup. Manfaatkan kebebasan finansial ini sebaik-baiknya.