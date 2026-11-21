JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa murung hari ini. Aquarius akan melewati fase sementara untuk melampiaskan frustrasi dan mengeluh tentang keadaan saat ini.

Meskipun mungkin terasa gelap, namun aquarius dapat mencapai ujung terowongan dengan sadar dan membersihkan energi negatif dari hidup. Melalui hal ini, aquarius akan dapat meningkatkan kebahagiaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 21 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius tidak boleh memprovokasi pasangan dan berperilaku manipulatif. Terkait karir, gunakan keahlianmu untuk membantu teman yang memerlukan nasihat tentang bisnis.

Sementara itu, tetaplah melanjutkan aktivitas kebugaran secara rutin untuk menjaga kesehatan. Pada sisi keuangan, sebaiknya aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Kesehatan Aquarius

Tetaplah dengan melanjutkan aktivitas fisikmu secara rutin. Waspadalah agar dapat menghindari kambuhnya penyakit sebelumnya.

Ingatlah bahwa kelalaian dapat memicu masalah kesehatan kembali. Lanjutkan diet dan nikmati aktivitas rekreasi untuk mendapatkan manfaat penuh dari gaya hidup sehat.

Keuangan Aquarius