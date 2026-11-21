JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa murung hari ini. Aquarius akan melewati fase sementara untuk melampiaskan frustrasi dan mengeluh tentang keadaan saat ini.

Meskipun mungkin terasa gelap, namun aquarius dapat mencapai ujung terowongan dengan sadar dan membersihkan energi negatif dari hidup. Melalui hal ini, aquarius akan dapat meningkatkan kebahagiaan.

Hari ini mungkin memiliki efek menenangkan bagi zodiak pisces. Transit ini dapat menanamkan kedamaian dan ketenangan dalam diri.

Keseimbangan emosional yang pisces rasakan dapat membantu mencapai kesuksesan dalam tugas-tugas penting yang tertunda atau perlu diselesaikan. Tetaplah fokus pada tujuan profesional untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 21 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius tidak boleh memprovokasi pasangan dan berperilaku manipulatif. Terkait karir, gunakan keahlianmu untuk membantu teman yang memerlukan nasihat tentang bisnis.

Sementara itu, tetaplah melanjutkan aktivitas kebugaran secara rutin untuk menjaga kesehatan. Pada sisi keuangan, sebaiknya aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Kesehatan Aquarius

Tetaplah dengan melanjutkan aktivitas fisikmu secara rutin. Waspadalah agar dapat menghindari kambuhnya penyakit sebelumnya. Ingatlah bahwa kelalaian dapat memicu masalah kesehatan kembali. Lanjutkan diet dan nikmati aktivitas rekreasi untuk mendapatkan manfaat penuh dari gaya hidup sehat.

Keuangan Aquarius

Jangan menjalin kemitraan dan cobalah menghindarinya saat ini. Namun jika tidak dapat dihindari, pastikan orang tersebut tidak lemah. Akan lebih bijaksana jika aquarius memiliki lebih banyak saham dalam aliansi ini, daripada mitra.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu meluangkan waktu untuk berbicara dengan pasangan guna mengungkapkan keluhan yang menumpuk. Terkait karir, manfaatkan situasi sulit di tempat kerja untuk berkembang.

Sementara itu, berolahragalah untuk menjaga kondisi kesehatanmu tetap pada jalur yang benar. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran keuangan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim.

Kesehatan Pisces

Kondisi fisik pisces baik-baik saja. Kesehatan pisces cukup baik, stabil, dan pola makan membaik.

Cobalah memutuskan untuk mulai berolahraga. Semua keputusan ini akan menjaga kesehatan pisces tetap pada jalur yang benar, bahkan membaik.

Keuangan Pisces