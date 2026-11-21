JawaPos.com - Zodiak leo mungkin ingin merenung dan melakukan introspeksi diri. Hari ini adalah hari dimana leo perlu meluangkan waktu untuk menganalisis bagaimana mencapai kesuksesan.

Misteri jalan di depan juga membuat leo berpikir. Waktu yang leo luangkan untuk melakukan refleksi ini akan bermanfaat dalam jangka panjang, karena membuat leo tetap fokus, termotivasi, dan rendah hati.

Zodiak virgo harus beristirahat dari urusan serius dan sedikit bersantai. Virgo memiliki alasan untuk bergembira dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk fokus pada kehidupan percintaan.

Sebagai individu yang periang dan menyenangkan, virgo pasti akan menikmati transit ini. Jika kreatif, virgo akan dapat menemukan seseorang yang tepat untuk saling berbagi rencana.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 21 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu menyampaikan kekhawatiran yang dirasakan terhadap pasangan. Terkait karir, kolega dan atasan memperhatikan prestasi leo, sehingga pengakuan pun akan datang.

Sementara itu, jalani program olahraga dan diet sesuai dengan tujuan kebugaran yang diinginkan. Terkait keuangan, nikmatilah periode dimana leo mengalami perubahan yang positif pada kondisi finansial.

Kesehatan Leo

Hari ini, leo merasa sehat tanpa hambatan besar. Oleh karena itu, leo tidak memiliki alasan untuk tidak berolahraga.

Pastikan menjalani program olahraga dan diet sesuai dengan tujuan berat badan dan kebugaran yang diinginkan. Jangan lengah terhadap kesehatan agar mudah menurubkan kembali berat badan yang naik.

Keuangan Leo

Leo baru saja mengalami beberapa perubahan finansial secara positif, jadi renungkan hal tersebut dan nikmati peningkatan kemampuan untuk berbelanja dan menikmati hidup. Manfaatkan kebebasan finansial ini sebaik-baiknya.

Jangan lupa untuk berbagi manfaatnya dengan orang-orang di sekitar, karena kemurahan hati leo akan diperhatikan dan akan kembali kepada diri sendiri.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus bersikap lembut kepada pasangan guna menghindari masalah di kemudian hari. Mengenai karir, teruslah bekerja keras agar segera memperoleh promosi atau kenaikan gaji yang dinantikan.

Sementara itu, berlatihlah di pusat kebugaran untuk mendapatkan manfaat kesehatan secara jangka panjang. Terkait keuangan, mulailah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan dana dengan tujuan yang baik.

Kesehatan Virgo

Tingkat ketegangan yang berkurang, akan membantu menurunkan tekanan darah dan membuat virgo merasa lega. Aspek kesehatan virgo secara umum positif hari ini. Nikmati aktivitas di luar ruangan atau bergabunglah dengan pusat kebugaran untuk mendapatkan manfaat kesehatan secara jangka panjang.

Keuangan Virgo

Cobalah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan uang dengan tujuan yang baik. Hal ini akan mendorong virgo untuk membantu seseorang yang membutuhkan sekaligus memberi diri sendiri ketenangan pikiran.