JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius mungkin mudah marah karena hal-hal sepele. Sagitarius harus berusaha melindungi diri dari orang-orang yang membawa energi negatif ke dalam hidup. Mereka bisa merusak kesehatan mental dan menyebabkan kesulitan di tempat kerja.

Jika tidak, Sagitarius mungkin tampak sebagai orang yang bahagia dan tidak menyadari betapa besar pengaruh negatif memengaruhi sikap dan keputusan yang dibuat. Tetaplah berpegang pada apa pun yang memberi rasa optimis dan energi positif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Sabtu, 21 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius harus membicarakan semua yang dirasakan dengan jujur ​​dan terbuka kepada pasangan. Terkait karir, suasana damai memungkinkan Sagitarius untuk bersantai di penghujung hari.



Sementara itu, cobalah mengatasi masalah kesehatan yang muncul dengan mengubah gaya hidup. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan.



Cinta Sagitarius

Cobalah untuk menghindari rasa iri dalam hubungan, karena hal itu dapat menciptakan jarak dengan pasangan. Tidak ada tempat untuk rasa iri dalam hubungan romantis yang sehat. Akan lebih baik jika Sagitarius membicarakan semua yang dirasakan secara jujur ​​dan terbuka.

Karir Sagitarius

Hari ini akan membawa kegembiraan dan kepuasan di berbagai bidang kehidupan. Cobalah mengharapkan aktivitas karirmu berjalan dengan baik.

Ketegangan yang muncul mungkin bersifat sementara. Suasana damai dan mendukung akan memungkinkan Sagitarius untuk bersantai di penghujung hari.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini, kesehatan Sagitarius cukup baik. Sagitarius merasa kuat secara fisik dan mental. Teruskan rencana kebugaranmu untuk dapat melanjutkan keberuntungan ini.

Masalah kesehatan yang muncul dapat diatasi dengan perubahan gaya hidup. Suasana hati yang membaik akan mengarah pada peningkatan kesehatan.

Keuangan Sagitarius