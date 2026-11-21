Ramalan Zodiak Scorpio 21 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini akan menjadi hari yang santai bagi zodiak Scorpio. Scorpio akan merasa tenang dan bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman, memenuhi tenggat waktu, dan menyeimbangkan tugas-tugas yang tertunda.
Hari ini akan menjadi hari yang memuaskan, karena Scorpio akan dapat melakukan hampir semua hal sesuai rencana.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Sabtu, 21 November 2026.
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Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio perlu menenangkan suasana dalam hubungan asmara ketika bertengkar dengan pasangan. Terkait karir, susun strategi serta pikirkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meraih impian.
Sementara itu, jaga pikiran tetap aktif serta jangan terlalu memaksakan diri secara fisik. Pada ranah keuangan, anggaran yang Scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.
Cinta Scorpio
Hari ini, cobalah menenangkan suasana dalam hubungan asmara saat bertengkar dengan pasangan. Cobalah memberikan hadiah kecil sebagai tanda cinta kepada pasangan agar ketegangan segera mereda dan keharmonisan akan kembali dalam hubunganmu.
Karir Scorpio
Secara umum, akan ada perkembangan positif hari ini, meskipun hanya karena Scorpio meluangkan waktu dari jadwal sibuk. Susun strategi dan pikirkan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian. Jadi jika ingin terjun ke salah satu bidang, Scorpio pasti akan meraih kesuksesan.
Kesehatan Scorpio
Hari ini, cobalah menekuni hobi santai seperti berjalan-jalan atau membaca buku. Jaga pikiran tetap aktif dan jangan terlalu memaksakan diri secara fisik.
Lakukan semuanya perlahan agar Scorpio tidak banyak mengeluh dalam hal ini. Tetaplah makan dengan benar agar tidak merasa lesu. Hal ini akan membantu Scorpio menjaga pola makan tetap sehat.
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Keuangan Scorpio
Scorpio akan menghadapi pengeluaran besar dan melebihi anggaran untuk pemeliharaan properti, seperti rumah atau tanah. Namun, jangan ragu untuk membelanjakannya, karena uang yang Scorpio keluarkan sekarang akan kembali dengan cepat.
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