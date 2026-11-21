Ramalan Zodiak Pisces 21 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini mungkin memiliki efek menenangkan bagi zodiak Pisces. Transit ini dapat menanamkan kedamaian dan ketenangan dalam diri.
Keseimbangan emosional yang Pisces rasakan dapat membantu mencapai kesuksesan dalam tugas-tugas penting yang tertunda atau perlu diselesaikan. Tetaplah fokus pada tujuan profesional untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 21 November 2026.
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Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak Pisces perlu meluangkan waktu untuk berbicara dengan pasangan guna mengungkapkan keluhan yang menumpuk. Terkait karir, manfaatkan situasi sulit di tempat kerja untuk berkembang.
Sementara itu, berolahragalah untuk menjaga kondisi kesehatanmu tetap pada jalur yang benar. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran keuangan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim.
Cinta Pisces
Hari ini, cobalah fokus membangun kepercayaan dan komunikasi dalam hubungan romantis dengan pasangan. Hubungan Pisces akan terganggu jika kepercayaan hilang.
Cobalah meluangkan waktu untuk berbicara empat mata dengan pasangan guna mengungkapkan keluhan yang menumpuk secara diam-diam.
Karir Pisces
Situasi sulit di tempat kerja akan memberi Pisces kesempatan untuk berkembang. Jangan putus asa saat menghadapi masalah dan anggaplah itu sebagai tantangan. Pisces tidak boleh membiarkan kesempatan ini lepas dari tangan.
Jaga ketenangan dan kepercayaan diri agar berhasil. Pisces memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang sebenarnya kepada atasan.
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Kesehatan Pisces
Kondisi fisik Pisces baik-baik saja. Kesehatan Pisces cukup baik, stabil, dan pola makan membaik.
Cobalah memutuskan untuk mulai berolahraga. Semua keputusan ini akan menjaga kesehatan Pisces tetap pada jalur yang benar, bahkan membaik.
Keuangan Pisces
Pastikan keputusan keuanganmu dibuat bersama dengan mitra bisnis. Jangan takut untuk meminta saran dan masukan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim. Hal ini tidak akan mengurangi kekuatan atau kebijaksanaanmu.
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