Ramalan Zodiak Aquarius 21 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin merasa murung. Aquarius akan melewati fase sementara untuk melampiaskan frustrasi dan mengeluh tentang keadaan saat ini.
Meskipun mungkin terasa gelap, namun Aquarius dapat mencapai ujung terowongan dengan sadar dan membersihkan energi negatif dari hidup. Melalui hal ini, Aquarius akan dapat meningkatkan kebahagiaan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 21 November 2026.
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Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak Aquarius tidak boleh memprovokasi pasangan dan berperilaku manipulatif. Terkait karir, gunakan keahlianmu untuk membantu teman yang memerlukan nasihat tentang bisnis.
Sementara itu, tetaplah melanjutkan aktivitas kebugaran secara rutin untuk menjaga kesehatan. Pada sisi keuangan, sebaiknya Aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.
Cinta Aquarius
Kehidupan percintaan Aquarius mungkin sedang bermasalah. Sehingga, Aquarius tidak boleh memprovokasi pasangan. Pastikan untuk tidak terlibat dalam perilaku manipulatif dan membalas dendam atas kesalahan pasangan di masa lalu.
Menggoda orang lain di depan pasangan, hanya akan membangun permusuhan dan pada akhirnya akan membuat kalian berdua sengsara. Jika memiliki masalah yang perlu dibicarakan, lakukanlah secara terbuka dan putuskan bersama bagaimana cara menyembuhkan luka.
Karir Aquarius
Jika memungkinkan, gunakan keahlianmu untuk membantu teman yang membutuhkan nasihat bisnis. Buat dia mengerti dimana letak kesalahannya. Pada gilirannya, Aquarius mungkin membutuhkan teman yang sama untuk membantu keluar dari kesulitan karir.
Jadi, kebaikan yang Aquarius lakukan untuk orang lain hari ini akan kembali menguntungkan di masa depan. Berusahalah semaksimal mungkin untuk membantu orang lain.
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Kesehatan Aquarius
Tetaplah dengan melanjutkan aktivitas fisikmu secara rutin. Waspadalah agar dapat menghindari kambuhnya penyakit sebelumnya. Ingatlah bahwa kelalaian dapat memicu masalah kesehatan kembali. Lanjutkan diet dan nikmati aktivitas rekreasi untuk mendapatkan manfaat penuh dari gaya hidup sehat.
Keuangan Aquarius
Jangan menjalin kemitraan dan cobalah menghindarinya saat ini. Namun jika tidak dapat dihindari, pastikan orang tersebut tidak lemah. Akan lebih bijaksana jika Aquarius memiliki lebih banyak saham dalam aliansi ini, daripada mitra.
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