JawaPos.com – Bagaimana peruntungan Shio Babi besok, Sabtu, 21 November 2026, dalam ramalan terbaru yang kami rangkum?

Akhir pekan ini membawa pesan penting bagi mereka yang lahir di tahun Babi. Ada empat bidang kehidupan yang disorot, yakni keuangan, kesehatan, karier, dan cinta.

Setiap bidang memuat gambaran singkat sekaligus saran praktis yang bisa langsung diterapkan.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (20/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Babi besok Sabtu 21 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Peruntungan uang sedang berada di level rendah, jadi sebaiknya Anda lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial.

Tunda dulu rencana menanam modal pada instrumen baru yang belum Anda pahami sepenuhnya, termasuk cara kerjanya.

Sifat jujur membuat Anda terbiasa mencari informasi terpercaya sebelum menaruh dana pada sesuatu yang menjanjikan keuntungan.

Angka keberuntungan tiga mengingatkan Anda untuk membagi dana ke berbagai pos agar risiko kerugian tidak menumpuk.

Warna kuning memberi semangat positif ketika Anda menyusun anggaran dan menghitung kebutuhan bulanan dengan lebih teliti.

Hindari belanja spontan, lalu tulislah rencana jelas yang selaras dengan target keuangan jangka panjang Anda sendiri.

Arah utara mendukung Anda berpikir strategis, sehingga langkah kecil yang terencana lebih berguna daripada spekulasi cepat.

Kebiasaan disiplin yang konsisten akan memperbaiki kondisi keuangan Anda sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu nanti.

2. Kesehatan

Tingkat energi Anda sedang berada dalam keadaan selaras, jadi pertahankan keseimbangan pada rutinitas harian yang ada.

Olahraga ringan atau berjalan santai dapat menyalurkan keberanian dan kebijaksanaan yang sedang menguat dalam diri Anda.

Angka tiga menyarankan tiga kebiasaan baik, yaitu cukup minum air, tidur nyenyak, dan bernapas dengan sadar.

Perhatikan tanda-tanda kelelahan sekecil apa pun karena tubuh Anda sering memberi peringatan sebelum benar-benar kehabisan tenaga.

Sifat murah hati Anda cenderung mendorong diri menerima terlalu banyak tanggung jawab sekaligus dalam satu waktu.

Beristirahatlah setiap kali tubuh memintanya, sebab pemulihan yang cukup membuat stamina lebih terjaga sepanjang hari ini.

Jadikan arah utara sebagai simbol perjalanan menuju ketenangan, terutama setelah melewati rangkaian kegiatan yang sangat padat.

Dengan menjaga ritme yang seimbang, kondisi fisik dan suasana hati Anda akan tetap stabil sampai malam.

3. Karier

Periode ini sangat cocok untuk meluncurkan proyek baru atau mengadakan pertemuan pertama dengan rekan kerja Anda.

Ketekunan Anda meletakkan dasar yang kuat, sehingga pekerjaan yang dimulai sekarang punya pijakan yang cukup kokoh.

Pandangan optimis yang Anda miliki mudah menarik orang lain untuk bergabung dan bekerja sama dengan Anda.

Bacalah kontrak dengan jelas sebelum menandatangani agar setiap ketentuan sesuai dengan gambaran yang sudah Anda bayangkan.

Pergeseran ke arah utara mendorong Anda pindah ke ruang kerja baru atau mencoba kebiasaan kerja berbeda.

Jangan membagi tenaga ke terlalu banyak tugas yang tidak berhubungan, karena hasilnya justru menjadi kurang maksimal.

Fokuslah pada satu tujuan dalam satu waktu, lalu selesaikan dengan tuntas sebelum berpindah ke target lainnya.

Tingkat keberanian Anda mendukung langkah tegas, tetapi kesabaran menjadi kunci agar keberhasilan bertahan dalam jangka panjang.

4. Cinta

Sifat penyayang Anda membuat seseorang merasa nyaman dan mulai perlahan mendekat ke dalam kehidupan Anda sehari-hari.

Kejujuran menjadi jembatan yang menghubungkan hati, jadi ungkapkan perasaan apa adanya tanpa perlu menutup-nutupi apa pun.

Carilah tempat yang tenang untuk berbagi pikiran dan isi hati tanpa takut dihakimi oleh lawan bicara.

Aliran ke arah utara membantu terbukanya hubungan baru dan membuat pertemuan dengan orang baru terasa ringan.

Angka tiga menandakan bahwa tawa bersama mampu membangun ikatan yang bertahan lama di antara dua orang.

Obrolan yang lembut dapat mengubah pertemuan biasa menjadi hubungan yang benar-benar bermakna bagi kedua belah pihak.

Namun, jangan memberi terlalu banyak sebelum Anda memahami batasan yang dimiliki oleh orang di dekat Anda.