JawaPos.com – Ramalan Shio Anjing untuk besok, Sabtu, 21 November 2026, membawa sinyal positif di banyak bidang kehidupan.

Tingkat keberuntungan yang cukup tinggi memberi peluang bagi kelahiran Anjing untuk melangkah dengan lebih percaya diri.

Meski begitu, kebijaksanaan dan keberanian yang belum terlalu besar menuntut kehati-hatian saat mengambil keputusan penting.

Warna merah dan angka 2 menjadi simbol utama yang mewarnai suasana sepanjang hari tersebut.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (20/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing besok Sabtu 21 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Peluang hasil yang menguntungkan terbuka lebar karena keberuntungan Anda mencapai 71 persen jika rencana disusun matang.

Angka keberuntungan 2 menyarankan Anda memadukan tabungan dengan investasi agar risiko kerugian dapat ditekan serendah mungkin.

Tingkat kebijaksanaan yang berada di angka 20 persen mengingatkan Anda untuk menengok pengeluaran lama sebelum berkomitmen.

Warna merah dapat menjadi pemacu semangat untuk menjalankan anggaran yang disiplin dan teratur sepanjang hari ini.

Sisihkan sebagian kecil dana untuk hiburan, sedangkan sisanya dipakai memenuhi kebutuhan pokok yang memang sangat penting.

Lindungi keuangan Anda dengan menahan diri dari belanja impulsif yang justru membebani sifat bertanggung jawab Anda.

Luangkan waktu untuk meninjau pemasukan dan pengeluaran di sudut timur rumah agar pikiran terasa lebih jernih.

Tinjauan yang fokus itu berpotensi menyingkap peluang tersembunyi yang selama ini luput dari perhatian Anda sendiri.

2. Kesehatan

Tubuh Anda akan mendapat manfaat besar dari kebiasaan harian yang stabil dan seimbang tanpa perubahan mendadak.

Tingkat kebijaksanaan 20 persen menandakan sebaiknya Anda belajar dari pola lama, bukan mengejar cara yang ekstrem.

Warna merah mendorong Anda memilih makanan hangat yang berenergi, misalnya sayuran panggang atau perasan jeruk segar.

Jaga kesejahteraan diri dengan menetapkan batasan yang jelas terhadap berbagai urusan di sekitar Anda hari ini.

Hindari komitmen berlebihan yang bertabrakan dengan sifat sabar alami yang sudah menjadi bagian dari diri Anda.

Sempatkan duduk tenang di sudut timur rumah sambil menarik napas secara perlahan agar tubuh kembali stabil.

Dengarkan sinyal dari badan sendiri karena perubahan kecil sering kali sudah cukup membantu keseimbangan tubuh Anda.

Penyesuaian sederhana sejak sekarang dapat mencegah munculnya gangguan kesehatan yang jauh lebih besar di kemudian hari.

3. Karier

Memulai sebuah proyek baru terasa sangat alami dan mengalir lancar bagi Anda di penghujung pekan ini.

Bukalah pintu bagi kesempatan yang segar, terutama dari arah timur tempat gagasan baru terus mengalir deras.

Angka keberuntungan 2 mengingatkan bahwa kerja sama mampu melipatgandakan dampak dari setiap usaha yang Anda lakukan.

Tingkat keberanian Anda berada di angka 37 persen, jadi lawan rasa ragu itu dengan lebih tegas.

Anda boleh menandatangani kesepakatan asalkan seluruh ketentuannya sudah tertulis jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak.

Keharmonisan sebesar 54 persen mendukung kerja tim, tetapi hindari membagi tenaga ke terlalu banyak bidang sekaligus.

Mulailah dari satu langkah awal yang terfokus, misalnya menyusun rencana atau bertemu calon mitra kerja Anda.

Pindah ke ruang kerja baru juga bisa menjadi pembuka yang menjaga ritme kesuksesan tetap berjalan stabil.

4. Cinta

Kesetiaan Anda terasa paling kuat ketika berbagi momen jujur bersama seseorang yang dekat dengan hati Anda.

Warna merah menonjolkan gairah, sehingga Anda merasa terdorong untuk mengungkapkan rasa sayang secara bebas dan terbuka.

Angka keberuntungan 2 menandakan hubungan Anda akan berkembang jika dilandasi sikap saling menghormati antara dua hati.

Keberuntungan sebesar 71 persen membuat peluang menjalin hubungan yang bermakna menjadi semakin besar bagi diri Anda.

Ingatlah sifat pelindung dalam diri Anda, dan jagalah perasaan yang berharga itu tanpa bertindak melampaui batas.

Percakapan yang tenang dan terbuka akan memperdalam ikatan emosional tanpa memicu ketegangan di antara kalian berdua.

Pilihlah sudut timur rumah sebagai tempat mengobrol agar suasana terasa hangat dan nyaman bagi pasangan Anda.