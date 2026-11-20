JawaPos.com – Setiap orang tentu penasaran dengan peruntungan harian, terutama menjelang akhir pekan yang selalu dinantikan banyak orang.

Ramalan Shio untuk besok, Jumat, 20 November 2026, memberi gambaran tentang karier, cinta, dan kesehatan Anda.

Hari tersebut berada di bawah pengaruh Anjing, sehingga banyak keinginan berpeluang terwujud bila disertai usaha nyata.

Namun keberuntungan saja tidak cukup, sebab kerja keras tetap menjadi kunci untuk meraih masa depan makmur.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Kamis (19/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Jumat 20 November 2026.

1. Tikus

Waktu ini sangat baik untuk meraih kemajuan dan memperluas pergaulan, sebab keinginan Anda berpeluang besar terwujud.

Jangan hanya mengandalkan keberuntungan, karena Anda tetap harus berjuang keras demi menjamin masa depan yang makmur.

Jika siap berkorban demi cinta, energi Tanah Yang membuat langkah Anda kokoh dan ide romantis terwujud.

Berolahragalah secukupnya karena cedera mungkin terjadi, apalagi jam Naga membuat suasana hati santai dan konsentrasi menurun.

Mulailah pagi dengan yoga, korbankan hal kecil demi hasil lebih besar, dan jangan malas merawat diri.

2. Kerbau

Periode ini mendukung kemajuan dan perluasan relasi, sehingga berbagai harapan Anda sangat berpeluang untuk menjadi kenyataan.

Meski begitu, usaha maksimal tetap dibutuhkan agar masa depan makmur, sebab keberuntungan saja tidak akan cukup.

Jika merencanakan liburan keluarga, persiapkan dengan serius, karena energi Tanah Yang akan mempererat hubungan antaranggota keluarga.

Asmara terasa romantis dan penuh saling pengertian, sedangkan menu kaya serat, buah, dan sayur menunjang diet.

Jam Kuda mendukung tindakan tegas, maka pahami perasaan Anda sendiri dan jangan mengekor jejak orang lain.

3. Macan

Masa ini membuka jalan bagi kemajuan dan pergaulan yang luas, serta memberi peluang terkabulnya banyak keinginan.

Namun usaha keras tetap diperlukan, sementara perasaan cinta sebaiknya diungkapkan karena kata-kata Anda terasa lebih berbobot.

Hubungan asmara berjalan harmonis dengan cinta dan rasa hormat, sehingga pasangan merasa saling dihargai setiap saat.

Aromaterapi dengan aroma lemon dan eukaliptus membantu membangkitkan tenaga tubuh, apalagi jam Babi memang untuk bersenang-senang.

Saat sulit, tunjukkan keteguhan hati dan yakinlah pada yang terbaik, jangan hidup dalam kenangan masa lalu.

4. Kelinci

Peluang kemajuan dan pergaulan terbuka lebar, namun Anda perlu berusaha keras agar masa depan cerah terjamin.

Keberuntungan menemani kehidupan pribadi Anda, sedangkan hubungan asmara berjalan serasi dan keinginan hidup stabil semakin kuat.

Bersikaplah konsisten dalam bertindak agar kebahagiaan tidak terlewat, dan pilih latihan sedang yang bermanfaat bagi tubuh.

Tenaga jam Kambing yang meluap bisa berguna jika hati-hati, misalnya lewat senam untuk kelenturan dan otot.

Perluas wawasan dengan hal baru, saring informasi agar tidak berlebihan, sebab potongan besar tersangkut di tenggorokan.

5. Naga

Hari Anjing menuntut tanggung jawab, kewajiban, dan kehormatan, jadi buktikan integritas Anda dengan tekun serta tegas.

Bila Anda lemah dan urusan tidak tuntas, masalah serius sulit dihindari, tetapi usaha gigih tidak sia-sia.

Yang lajang, pertimbangkan mengubah status karena energi Tanah Yang membantu perasaan berbalas dan pernikahan berpeluang kokoh.

Jangan pelit memberi pujian dan perhatian serta rawatlah penampilan, misalnya ke salon dengan perawatan antipenuaan baru.

Jam Monyet spontan, jadi sedikit keberanian boleh, dan hiburlah diri bahwa segala hal terjadi demi kebaikan.

6. Ular

Pertemuan menyenangkan dan kenalan baru mungkin hadir, sebab hari Anjing cocok untuk berkomunikasi menurut para bijak.

Tidak perlu mencari cara menarik perhatian, cukup jujur, nikmati suasana, dan bersikaplah adil kepada orang tersayang.

Energi Tanah Yang membantu Anda melihat kelebihan pasangan, tetapi gengsi yang tak terkendali dapat memperumit hubungan.

Hari lunar kesepuluh cocok merawat kulit, mandi uap dan masker tanah liat mengatasi gatal serta ruam.