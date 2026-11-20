JawaPos.com – Ramalan shio untuk besok, Jumat, 20 November 2026, sudah tersedia bagi Anda yang penasaran dengan keberuntungan.

Setiap shio punya tantangan dan peluang berbeda yang layak dipersiapkan sebelum menjalani aktivitas di akhir pekan.

Ramalan kali ini mencakup enam shio pilihan, yaitu Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing, dan juga Babi.

Pembahasannya meliputi urusan asmara, keluarga, kesehatan, keuangan, hingga karier agar Anda bisa menyiapkan langkah yang tepat.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Kamis (19/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Jumat 20 November 2026.

1. Kuda

Pertemuan menyenangkan dan kenalan baru berpeluang hadir, sebab hari Anjing cocok untuk berkomunikasi jujur tanpa panik.

Anda tak perlu mencari perhatian, cukup nikmati suasana karena unsur Tanah Yang menenangkan sistem saraf Anda.

Percayalah pada pasangan agar krisis hubungan teratasi, berolahragalah tanpa fanatik demi mencegah patah tulang dan cedera.

Jam Naga membawa suasana hati santai sehingga konsentrasi menurun, jadi awali pagi dengan yoga agar fokus.

Perencanaan anggaran dan perhitungan risiko yang cermat mencegah kerugian, sebab orang yang tahu batas takkan dipermalukan.

2. Kambing

Waktu baik untuk maju dan berkembang secara sosial, dan keinginan Anda berpeluang terwujud lewat hari Anjing.

Jangan hanya mengandalkan keberuntungan, karena Anda harus berusaha keras demi masa depan yang makmur dan cerah.

Bersikaplah peka dalam urusan hati dan mengalahlah soal kecil, sebab sikap konservatif dapat merumitkan hubungan keluarga.

Makan sehat kaya serat, buah, dan sayur membantu penurunan berat badan, selaras dengan jam Kuda tegas.

Tingkatkan kekayaan, jangan berhenti karena masalah pribadi atau kegagalan karier, sebab masa sulit melahirkan orang hebat.

3. Monyet

Inilah saatnya membuktikan integritas, sebab hari Anjing menuntut tanggung jawab penuh dengan mengutamakan kewajiban serta kehormatan.

Bila lemah dan tidak menuntaskan urusan, masalah serius sulit dihindari, tetapi kegigihan membuat usaha tak sia-sia.

Pertengkaran dan kesalahpahaman dengan pasangan bisa muncul karena unsur Tanah Yang membuat tindakan kaku dan canggung.

Siapkan penjelasan, mengalahlah atau terima perpisahan, tinggalkan kebiasaan buruk, dan juga kurangi konsumsi minuman beralkohol sekarang.

Jam Harimau tegas dan berprinsip, awali pagi dengan teh jahe, ubah diri agar langkah mendekatkan tujuan.

4. Ayam

Masa ini mendukung kemajuan dan pertumbuhan sosial, serta hari Anjing menjanjikan terwujudnya berbagai keinginan penting Anda.

Jangan hanya berharap pada keberuntungan, sebab masa depan yang sejahtera menuntut seluruh upaya terbaik dari Anda.

Urusan pribadi berhasil bila Anda menahan diri, abaikan rayuan pasangan agar tak muncul konflik akibat cemburu.

Makanlah sehat dengan serat, buah, dan sayur untuk menurunkan berat badan, sebab jam Kuda mendukung ketegasan.

Karier melaju bila Anda tangguh, sebab kehati-hatian mendatangkan banyak hasil, sedangkan maju terburu-buru menyulitkan penyelesaian urusan.

5. Anjing

Sudah saatnya membuktikan integritas karena hari Anjing menuntut tanggung jawab, kewajiban, dan kehormatan di atas segalanya.

Bila lemah dan tidak menuntaskan pekerjaan, masalah besar sulit dihindari, jadi tetaplah bersikap gigih dan tegas.

Bila hubungan dengan anak kurang baik, waktunya memperbaikinya dengan mau mengalah dan menunjukkan kebijaksanaan orang tua.

Jangan memaksakan pendapat pada anak, tunda perawatan kecantikan ekstrem, dan jangan mudah percaya kilau jam Naga.

Mandi uap menyegarkan wajah, hubungan dengan atasan butuh diplomasi sebab orang cerdas tak perlu panjang menjelaskan.

6. Babi

Waktu ini baik untuk maju dan berkembang secara sosial, sedangkan hari Anjing menjanjikan keinginan Anda terwujud.

Jangan hanya mengandalkan keberuntungan, sebab Anda perlu berusaha sekuat tenaga demi mengamankan masa depan yang makmur.

Kekecewaan cinta mungkin muncul karena unsur Tanah Yang menguatkan pandangan konservatif, sehingga kekasih enggan menuruti arahan.

Jangan memperkeruh keadaan, utamakan saling pengertian, dan pilih makanan berserat, buah, serta sayur untuk diet sehat.