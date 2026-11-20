JawaPos.com – Pemilik Shio Tikus akan menjalani Jumat, 20 November 2026, dengan suasana yang lebih tenang dari biasanya.

Ramalan besok menunjukkan bahwa kecerdikan dan kemampuan beradaptasi tetap menjadi senjata utama bagi Shio Tikus.

Namun, energi yang berjalan lebih menyukai langkah pribadi dibanding tindakan besar yang mencolok di depan banyak orang.

Tingkat keberuntungan berada di angka 71 persen, dengan angka 1, warna emas, dan arah timur laut sebagai penunjuk.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Kamis (19/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus besok Jumat 20 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Kecerdasan dan kecepatan berpikirmu membantu menemukan celah penghematan yang selama ini tersembunyi di antara pengeluaran harian.

Hindari belanja yang bersifat pamer karena hal itu hanya akan menggerus tabunganmu secara perlahan tanpa terasa.

Peluang keberuntunganmu berada di angka 71 persen, sehingga berinvestasi hati-hati pada satu pilihan terpercaya cukup menjanjikan.

Angka keberuntungan 1 mengingatkanmu untuk fokus pada satu pos anggaran saja, misalnya rekening tabungan khusus milikmu.

Sentuhan warna emas lewat alat pencatat keuangan yang sederhana dan elegan akan membantu pikiranmu lebih jernih.

Arah timur laut sangat mendukung perencanaan yang matang, jadi manfaatkan suasana tersebut untuk menata rencana keuanganmu.

Sediakan waktu khusus untuk meninjau seluruh pengeluaranmu secara pribadi tanpa gangguan dari siapa pun di sekitarmu.

Ingatanmu tentang pola belanja masa lalu akan menjauhkanmu dari jebakan dan membantu membangun kekayaan yang stabil.

2. Kesehatan

Kemampuan beradaptasi membuat tingkat stresmu tetap rendah, namun suasana yang tenang menganjurkanmu untuk lebih banyak beristirahat.

Luangkan waktu untuk berjalan kaki singkat di luar rumah dengan pikiran yang benar-benar terfokus pada langkahmu.

Hembusan angin dari arah timur laut dapat membantu menjernihkan pikiranmu yang mulai terasa penat sepanjang hari.

Keberuntungan 71 persen mendukung ritme seimbang, yakni satu makanan sehat dan satu napas sadar tiap jam.

Gunakan angka keberuntungan 1 sebagai pengingat untuk menekuni satu kebiasaan, seperti minum air sebelum tiap tugas.

Sentuhan warna emas di kamar tidurmu akan mengundang rasa tenang yang membantu tubuh beristirahat dengan nyaman.

Ritual kecil yang kamu lakukan secara pribadi dapat menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan dalam dirimu sepenuhnya.

Dengan menjaga ritme yang lembut, tubuh dan pikiranmu akan tetap bugar dan stabil sepanjang hari itu.

3. Karier

Kecerdikanmu dalam mengolah sumber daya membuka peluang-peluang tenang yang tidak mudah terlihat oleh banyak orang lain.

Sebaiknya hindari peluncuran gagasan besar di depan umum, lalu simpan semua ide-ide barumu dengan sangat rapi.

Lebih baik siapkan segalanya di balik layar, sebab langkah diam-diam sering membawa hasil yang lebih matang.

Suasana hari itu condong mendukung perencanaan pribadi serta batasan yang melindungi pekerjaanmu dari campur tangan luar.

Keberuntungan 71 persen berarti satu inisiatif kecil dengan waktu yang tepat bisa memberikan hasil yang memuaskan.

Pusatkan perhatian pada satu proyek saja dan jadikan angka keberuntungan 1 sebagai penunjuk arah utama kerjamu.

Aksen warna emas di ruang kerjamu menandakan rasa percaya diri yang semakin kuat dalam menjalani pekerjaan.

Jendela yang menghadap timur laut mengundang ide-ide segar masuk tanpa membuat konsentrasimu menjadi terganggu sama sekali.

4. Cinta

Pesonamu memang menarik perhatian, tetapi suasana yang tenang lebih cocok untuk percakapan yang akrab dan hangat.

Biarkan keheningan di antara kalian menjadi ruang yang nyaman untuk saling memahami dengan jauh lebih dalam.

Arahkan obrolan pada kenangan yang pernah kalian lalui bersama, bukan pada rencana besar yang masih jauh.

Keberuntungan 71 persen berarti tindakan sederhana, seperti surat tulisan tangan atau minum bersama, mampu mempererat hubungan.

Angka keberuntungan 1 menandakan satu momen yang penuh perhatian, jadi hadirlah sepenuhnya untuk pasanganmu saat itu.

Sentuhan warna emas di ruang yang kalian tempati bersama akan memancarkan kehangatan di antara kalian berdua.

Pendekatan yang lembut dan privat akan menjaga keharmonisan hubungan kalian tetap utuh dari awal hingga akhir.