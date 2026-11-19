JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, istilah tangan wangi kerap disematkan kepada seseorang yang dianggap memiliki keberuntungan dalam mencari penghasilan.

Istilah tersebut menggambarkan sosok yang setiap pekerjaan atau usaha yang dijalankan dipercaya mampu mendatangkan hasil menguntungkan. Bahkan, peluang sederhana sekalipun konon bisa berkembang menjadi sumber pemasukan yang menjanjikan.

Menurut Primbon Jawa, keberuntungan seseorang sering dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran ketika dilahirkan.

Beberapa weton dipercaya mempunyai karakter istimewa, mulai dari kecerdikan membaca peluang, kemampuan membangun relasi, hingga ketekunan dalam menjalankan usaha.

Kombinasi sifat tersebut kemudian dianggap sebagai gambaran seseorang yang memiliki tangan wangi dan mudah menemukan jalan menuju kemakmuran.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai berkah tangan wangi sehingga berbagai usaha yang ditekuni berpotensi mendatangkan keuntungan.

Lantas, weton apa saja yang dimaksud?

Berikut daftar dan penjelasannya menurut kepercayaan Primbon Jawa.

1. Senin Legi – Dipercaya Mudah Menemukan Peluang Rezeki Orang yang lahir pada Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang tenang, memiliki pemikiran terarah, dan mampu menarik simpati orang lain.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, mereka termasuk sosok yang kerap memperoleh keberuntungan melalui kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Salah satu keunggulan Senin Legi adalah kemampuannya membangun kepercayaan dengan orang lain. Hal ini membuat mereka berpeluang mendapatkan tawaran kerja sama maupun kesempatan bisnis yang menjanjikan.

Selain itu, mereka dipercaya mempunyai intuisi cukup baik ketika menentukan langkah dalam pekerjaan maupun perdagangan.

Tidak mengherankan jika weton ini sering dikaitkan dengan istilah tangan wangi karena usaha sederhana yang ditekuni diyakini bisa berkembang menjadi sumber penghasilan.

2. Rabu Pahing – Cerdas Membaca Kesempatan Sebelum Orang Lain Rabu Pahing dikenal dalam gambaran Primbon Jawa sebagai weton yang memiliki perpaduan karakter cerdas, berani, dan penuh perhitungan.

Pemilik weton ini dipercaya mampu melihat kesempatan yang terkadang tidak disadari orang lain.

Mereka juga cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan pekerjaan.

Kemampuan mengatur pemasukan serta keberanian menentukan strategi menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan keberuntungan Rabu Pahing.

Dalam menjalankan bisnis, mereka digambarkan tidak mudah tergoda mengambil keputusan secara terburu-buru.

Karena itulah, Rabu Pahing kerap disebut memiliki tangan emas, terutama dalam mengembangkan usaha melalui perencanaan yang matang.

3. Jumat Kliwon – Punya Karisma yang Menarik Datangnya Rezeki Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dan daya tarik tersendiri dalam tradisi kepercayaan Jawa.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karisma yang membuat orang lain mudah merasa nyaman ketika berinteraksi dengan mereka.

Dalam urusan pekerjaan dan perdagangan, kemampuan membangun hubungan tersebut dianggap dapat membuka banyak kesempatan.

Mereka juga diyakini memiliki keberuntungan berupa datangnya bantuan, pelanggan baru, maupun peluang penghasilan dari arah yang tidak disangka-sangka.

Tak hanya itu, Jumat Kliwon sering digambarkan memiliki kemampuan mempertahankan usaha ketika menghadapi berbagai tantangan.

Kombinasi karakter dan keberuntungan tersebut membuat weton ini dipercaya mempunyai daya tarik rezeki yang kuat.

4. Selasa Wage – Mampu Mengubah Kesulitan Menjadi Kesempatan Pemilik weton Selasa Wage dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.

Menurut gambaran Primbon Jawa, mereka mempunyai semangat bertahan dan kreativitas untuk mencari jalan keluar dari berbagai kesulitan.

Ketika satu peluang tertutup, mereka dipercaya tidak akan berhenti mencoba menemukan kesempatan lainnya.

Karakter tersebut membuat Selasa Wage sering dikaitkan dengan kemampuan mengembangkan usaha dari sesuatu yang sederhana.

Bahkan, bidang pekerjaan yang kurang diminati orang lain bisa menjadi peluang menarik apabila dikelola dengan baik.

Beberapa keunggulan yang dipercaya dimiliki weton ini antara lain kemampuan menemukan ide baru, ketahanan menghadapi persaingan, serta kecakapan mencari sumber penghasilan alternatif.

Tak heran jika Selasa Wage disebut sebagai sosok yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang keuntungan.

5. Kamis Pon – Memiliki Jiwa Pedagang dan Mental Pengusaha Kamis Pon dipercaya mempunyai karakter yang cocok untuk menjalankan usaha secara mandiri.

Weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang tekun, mampu menjaga kepercayaan, dan memiliki kesabaran dalam membangun sesuatu dari awal.

Dalam bidang perdagangan, kepercayaan pelanggan menjadi salah satu faktor yang dianggap mendukung keberuntungan mereka.

Pemilik Kamis Pon juga diyakini mampu mempertahankan hubungan baik dengan rekan bisnis maupun orang-orang yang membantu perkembangan usahanya.

Selain itu, perjalanan finansial mereka digambarkan cenderung berkembang secara bertahap melalui kerja keras dan konsistensi.

Mereka tidak selalu mengejar keuntungan dalam waktu singkat, tetapi lebih mengutamakan kestabilan agar usaha dapat bertahan lama.

Karakter inilah yang membuat Kamis Pon kerap disebut sebagai salah satu weton dengan bakat dagang yang kuat.

6. Minggu Kliwon – Dipercaya Mendapatkan Rezeki dari Berbagai Sumber Minggu Kliwon digambarkan sebagai weton yang mempunyai banyak potensi untuk menghasilkan uang.

Mereka dipercaya memiliki kemampuan dan ketertarikan terhadap berbagai bidang sehingga tidak selalu bergantung pada satu pekerjaan saja.

Kreativitas menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan pemilik weton ini.

Mereka dianggap mampu melihat peluang dari lingkungan sekitar dan mengembangkan ide menjadi aktivitas yang menghasilkan pemasukan.

Selain itu, hubungan sosial yang luas juga dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan.

Kesempatan kerja sama, bisnis kreatif, hingga pekerjaan sampingan konon bisa menjadi sumber rezeki bagi Minggu Kliwon.

Tidak heran jika weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki banyak pintu penghasilan.

7. Jumat Legi – Rezekinya Dipercaya Stabil dan Terus Berkembang Jumat Legi menjadi weton terakhir yang dipercaya memiliki berkah tangan wangi menurut Primbon Jawa.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan sebagai pribadi yang mampu menjaga keseimbangan dalam menjalankan pekerjaan maupun mengelola keuangan.

Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam menentukan langkah dan lebih menyukai sesuatu yang memiliki perencanaan jelas.

Sikap tersebut dianggap menjadi salah satu alasan mengapa Jumat Legi sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial yang konsisten.

Selain itu, peluang rezeki mereka dipercaya banyak datang melalui hubungan pertemanan, rekomendasi, serta kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Kemampuan menjaga hubungan baik membuat mereka berpeluang memperoleh kesempatan baru dalam pekerjaan maupun usaha.