JawaPos.com – Setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam hal mencari penghasilan dan membangun kekayaan. Ada yang mampu mencapai kemapanan finansial dalam waktu relatif singkat, tetapi ada pula yang harus melewati berbagai tantangan sebelum menikmati kehidupan sejahtera.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Masing-masing shio dipercaya mempunyai sifat serta kecenderungan berbeda yang dianggap berpengaruh terhadap perjalanan karier, hubungan sosial, hingga kondisi keuangan.

Menariknya, beberapa shio dipercaya perlu menghadapi tantangan lebih besar dalam mengumpulkan harta. Kebiasaan seperti terlalu nyaman dengan keadaan, kurang konsisten, hingga tidak berani mengambil kesempatan disebut dapat menghambat perkembangan finansial mereka.

Dikutip dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang dipercaya memiliki peruntungan kekayaan relatif terbatas sepanjang hidupnya.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Shio Babi – Terlalu Nyaman hingga Kurang Bersemangat Mengejar Kesuksesan Pemilik Shio Babi dikenal memiliki karakter ramah, berhati baik, dan menyukai kehidupan yang tenang. Mereka cenderung menikmati kenyamanan sehingga terkadang kurang terdorong untuk melakukan perubahan besar dalam hidupnya.

Salah satu tantangan yang dikaitkan dengan shio ini adalah kecenderungan menunda pekerjaan dan kurang memiliki dorongan kuat untuk mengejar target.

Tidak jarang, mereka mempunyai banyak keinginan untuk mencapai kesuksesan, tetapi belum diimbangi dengan tindakan nyata dan usaha yang konsisten.

Dalam urusan keuangan, kebiasaan tersebut dipercaya dapat membuat peluang mendapatkan penghasilan tambahan terlewat begitu saja. Kesempatan yang sebenarnya berpotensi memberikan keuntungan justru tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Karena itu, Shio Babi disarankan untuk lebih disiplin, berani mencoba hal baru, dan tidak terus-menerus bertahan dalam zona nyaman apabila ingin memperbaiki kondisi finansial.

2. Shio Ayam – Banyak Rencana, tetapi Kurang Konsisten dalam Bertindak Berikutnya adalah Shio Ayam yang dikenal mempunyai pemikiran kreatif, kecerdasan, serta banyak gagasan untuk mencapai tujuan.

Sayangnya, dalam ramalan tersebut, pemilik shio ini digambarkan kerap mengalami kesulitan ketika harus mengubah rencana menjadi tindakan nyata.

Mereka terkadang terlalu lama mempertimbangkan berbagai kemungkinan hingga akhirnya kehilangan momentum untuk memulai sesuatu.

Selain itu, semangat yang tidak stabil juga disebut menjadi salah satu penghambat perjalanan mereka. Ketika menghadapi kesulitan, motivasi bisa menurun sehingga pekerjaan yang sudah dimulai tidak diselesaikan secara maksimal.

Kondisi tersebut dipercaya dapat memengaruhi perkembangan keuangan, terutama jika kesempatan untuk meningkatkan penghasilan tidak dimanfaatkan dengan baik.

Agar lebih mudah mencapai kemapanan, Shio Ayam perlu membangun kebiasaan yang teratur, menetapkan prioritas, serta melatih konsistensi dalam menjalankan setiap rencana.

3. Shio Kelinci – Terlalu Berhati-hati dan Enggan Keluar dari Zona Nyaman Shio terakhir yang disebut memiliki tantangan dalam urusan kekayaan adalah Shio Kelinci.

Pemilik shio ini umumnya digambarkan sebagai pribadi yang lembut, sensitif, dan lebih menyukai suasana kehidupan yang aman serta tenteram.

Karakter tersebut memang dapat membuat mereka berhati-hati ketika mengambil keputusan. Namun, sikap terlalu menghindari risiko terkadang justru membuat kesempatan besar sulit dimanfaatkan.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, Shio Kelinci dipercaya cenderung memilih cara yang sudah dikenal daripada mencoba peluang baru yang sebenarnya berpotensi memberikan perkembangan lebih baik.

Ketika menghadapi kegagalan, mereka juga digambarkan mudah kehilangan kepercayaan diri dan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali membangun semangat.