JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang berkecukupan dan memiliki kondisi finansial yang stabil. Dalam menjalani kehidupan, usaha, kerja keras, serta kemampuan memanfaatkan kesempatan menjadi beberapa hal yang dapat membantu seseorang mencapai kemakmuran.

Di sisi lain, masyarakat Jawa juga mengenal berbagai penafsiran tradisional mengenai keberuntungan berdasarkan tanggal kelahiran. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, beberapa tanggal lahir diyakini mempunyai gambaran karakter dan peruntungan rezeki yang istimewa.

Orang-orang yang lahir pada tanggal tertentu konon memiliki potensi untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Mereka digambarkan mempunyai sifat pekerja keras, intuisi kuat, serta kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain.

Dilansir dari kanal YouTube Birthpedia, terdapat 15 tanggal lahir yang dipercaya mempunyai peruntungan rezeki luas bak lautan menurut penafsiran Primbon Jawa. Berikut daftar tanggal lahir beserta gambaran karakter dan keberuntungannya.

1. Tanggal 9 dan 29 — Memiliki Intuisi dan Kepekaan Tinggi Orang yang lahir pada tanggal 9 dan 29 dipercaya mempunyai perasaan yang cukup sensitif serta kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitarnya.

Mereka terkadang mudah merasa tertekan ketika menghadapi persoalan, tetapi di sisi lain dikenal memiliki intuisi yang kuat. Tidak sedikit pula yang tertarik mempelajari hal-hal berkaitan dengan spiritualitas dan kehidupan batin.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, perjalanan rezeki pemilik tanggal lahir ini digambarkan tidak selalu datang secara cepat. Namun, keberuntungan finansial dipercaya dapat berkembang secara bertahap hingga mencapai kemapanan.

Mereka disarankan untuk mempersiapkan pengelolaan keuangan dengan baik agar setiap penghasilan yang diperoleh bisa dimanfaatkan secara maksimal.

2. Tanggal 2 dan 22 — Rendah Hati dengan Peruntungan yang Stabil Pemilik tanggal lahir 2 dan 22 dikenal mempunyai pembawaan sederhana, tidak suka mencari perhatian, serta cenderung menjaga kehidupan pribadinya.

Walaupun terlihat pendiam, mereka dipercaya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Terutama ketika berkaitan dengan pekerjaan dan kewajiban terhadap keluarga.

Menurut penafsiran primbon, kedua tanggal ini dikaitkan dengan perjalanan ekonomi yang berkembang secara perlahan tetapi konsisten.

Hasil kerja keras yang dilakukan dari waktu ke waktu dipercaya mampu membawa mereka menuju kehidupan yang lebih mapan dan berkecukupan.

3. Tanggal 13 dan 23 — Berhati Lembut dan Mudah Membangun Hubungan Mereka yang lahir pada tanggal 13 dan 23 digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain.

Sifat penyayang, tulus, dan kemampuan memahami perasaan orang di sekitarnya menjadi karakter yang cukup menonjol. Mereka juga dipercaya memiliki daya imajinasi serta kreativitas yang baik.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ketulusan tersebut dianggap dapat menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan.

Kemampuan menjaga hubungan sosial membuat mereka berpeluang mendapatkan berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan maupun usaha.

Kesuksesan yang diperoleh diyakini dapat berkembang seiring dengan kemampuan mereka membangun kepercayaan dan menjalin kerja sama.

4. Tanggal 5, 15, dan 25 — Aktif, Cerdas, dan Penuh Semangat Orang yang lahir pada tanggal 5, 15, dan 25 dikenal mempunyai karakter energik serta menyukai berbagai tantangan baru.

Mereka biasanya mudah menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan dan tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi hambatan.

Selain itu, pemilik tanggal lahir ini dipercaya mempunyai tekad kuat untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

Dalam penafsiran primbon, peruntungan rezeki mereka digambarkan berpotensi terus meningkat seiring bertambahnya pengalaman dan usaha yang dilakukan.

Semangat tinggi dan kemampuan beradaptasi menjadi modal penting untuk mengembangkan pekerjaan maupun bisnis.

5. Tanggal 10, 20, dan 30 — Pekerja Keras dengan Hati yang Tulus Pemilik tanggal lahir 10, 20, dan 30 dipercaya mempunyai karakter pekerja keras serta kepedulian besar terhadap orang lain.

Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.

Dalam urusan pekerjaan, mereka digambarkan mempunyai semangat dan tanggung jawab yang kuat. Ketika menghadapi kesulitan, mereka cenderung tetap berusaha sampai menemukan solusi.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, tanggal lahir ini dikaitkan dengan keberuntungan finansial yang dapat berkembang dalam berbagai fase kehidupan.

Selain berpotensi mencapai kemapanan, mereka juga dipercaya mempunyai kecenderungan untuk berbagi ketika kondisi ekonominya sudah lebih baik.

6. Tanggal 4, 14, dan 24 — Cerdas, Logis, dan Berpandangan Positif Mereka yang lahir pada tanggal 4, 14, dan 24 dipercaya mempunyai kemampuan berpikir logis serta kecerdasan dalam memahami berbagai persoalan.

Karakter tersebut membuat mereka cenderung mempertimbangkan sesuatu secara matang sebelum mengambil keputusan.

Mereka juga digambarkan mempunyai kepekaan terhadap lingkungan dan mampu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kelompok tanggal lahir ini dikaitkan dengan peluang peningkatan kesejahteraan, terutama ketika memasuki usia dewasa.