JawaPos.com – Kesuksesan seseorang tidak selalu datang melalui perjalanan yang mudah. Sebagian orang harus melewati berbagai rintangan, mulai dari kegagalan, keterbatasan ekonomi, hingga perkataan negatif dari lingkungan sekitar sebelum akhirnya mampu mencapai kehidupan yang lebih baik.

Menariknya, dalam tradisi masyarakat Jawa, perjalanan hidup yang penuh tantangan juga kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Menurut penafsiran Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter sabar, kuat menghadapi tekanan, dan memiliki peruntungan rezeki yang baik setelah melewati masa-masa sulit.

Mereka diibaratkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah meskipun sering dipandang sebelah mata. Ketekunan dan kemampuannya bertahan menghadapi berbagai persoalan dipercaya menjadi gambaran perjalanan menuju keberhasilan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dikenal memiliki gambaran peruntungan berupa kesabaran kuat dan rezeki besar setelah melewati berbagai cobaan. Lantas, weton apa saja yang dimaksud? Berikut ulasannya.

1. Jumat Wage — Tetap Berjuang Meski Sering Diremehkan Jumat Wage dipercaya sebagai weton yang memiliki ketabahan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.

Pemilik weton ini konon tidak selalu mendapatkan kemudahan sejak awal perjalanan hidupnya. Mereka mungkin pernah mengalami kegagalan, dibandingkan dengan orang lain, bahkan menerima perkataan yang membuat kepercayaan dirinya menurun.

Namun, menurut penafsiran primbon, pengalaman tersebut justru menjadi dorongan untuk terus memperbaiki keadaan. Jumat Wage digambarkan mempunyai semangat kuat untuk membuktikan kemampuan melalui hasil kerja nyata.

Keberuntungan finansialnya dipercaya berpotensi berkembang melalui usaha mandiri, perdagangan, maupun pekerjaan yang ditekuni secara konsisten.

Ketika keberhasilannya mulai terlihat, orang-orang yang dahulu meragukan kemampuan mereka bisa saja berubah memberikan apresiasi.

2. Rabu Pahing — Cerdas dan Tidak Mudah Menyerah Rabu Pahing dikenal dalam penafsiran Primbon Jawa sebagai pribadi yang memiliki semangat juang tinggi dan pemikiran yang cukup matang.

Mereka terkadang dianggap terlalu banyak mempertimbangkan sesuatu atau mempunyai standar yang sulit dipahami orang lain. Akibatnya, tidak jarang keputusan yang diambil mendapat kritik dari lingkungan sekitar.

Meski begitu, Rabu Pahing dipercaya mempunyai kemampuan membaca peluang dan mempertimbangkan risiko sebelum mengambil langkah penting.

Dalam urusan finansial, weton ini digambarkan mampu membangun kestabilan melalui ketekunan dan perencanaan yang baik. Ketika sudah menemukan bidang yang sesuai, mereka diyakini dapat mengembangkan penghasilan secara bertahap.

Tidak mengherankan jika perjalanan hidupnya sering diibaratkan sebagai kisah seseorang yang awalnya diremehkan, tetapi kemudian mendapatkan pengakuan.

3. Senin Pon — Pendiam, tetapi Menyimpan Keteguhan Hati Senin Pon dipercaya mempunyai karakter yang tenang dan tidak mudah memperlihatkan persoalan pribadi kepada orang lain.

Di balik sikapnya yang terlihat biasa saja, mereka digambarkan mempunyai kekuatan mental untuk menghadapi berbagai situasi sulit. Pengalaman dikecewakan, kurang dihargai, atau dimanfaatkan orang lain konon membuat mereka semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Dalam penafsiran primbon, kematangan pemikiran menjadi salah satu hal yang mendukung perjalanan hidup Senin Pon.

Kesuksesan mereka dipercaya tidak selalu datang dalam waktu singkat. Justru ketika memasuki usia yang lebih matang, kemampuan mengendalikan emosi dan mempertimbangkan peluang dianggap menjadi modal penting untuk mencapai kemapanan finansial.

4. Kamis Legi — Dipercaya Mampu Bangkit Setelah Terpuruk Kamis Legi termasuk weton yang dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan keteguhan hati dan kemampuan menghadapi perubahan kehidupan.

Pemilik weton ini konon bisa mengalami beberapa kegagalan sebelum menemukan jalan yang tepat untuk mencapai keberhasilan.

Tidak jarang mereka mendapatkan komentar negatif ketika mencoba memulai usaha atau mengejar pekerjaan yang dianggap kurang menjanjikan oleh orang lain.

Namun, Kamis Legi dipercaya tidak mudah kehilangan semangat. Mereka cenderung menjadikan pengalaman buruk sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki langkah berikutnya.

Ketika berhasil menemukan peluang yang sesuai, perkembangan kehidupannya digambarkan dapat berubah menjadi lebih baik.

Karena itu, weton ini kerap dikaitkan dengan gambaran perubahan nasib setelah melewati masa-masa penuh kesulitan.

5. Selasa Kliwon — Punya Ambisi Besar dan Berani Mengejar Impian Selasa Kliwon dipercaya mempunyai karakter kuat, berani, dan tidak mudah melepaskan tujuan yang sudah ditetapkan.

Dalam perjalanan hidupnya, pemilik weton ini terkadang dianggap keras kepala karena mempunyai pandangan dan prinsip sendiri. Bahkan, pilihan yang mereka ambil tidak selalu mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya.

Meski demikian, mereka digambarkan mempunyai visi jangka panjang dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang berbeda.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, Selasa Kliwon dipercaya mempunyai peluang meraih keberhasilan ketika mampu mengarahkan ambisinya secara tepat.

Hasil kerja keras yang mulai terlihat juga dapat mengubah pandangan orang-orang yang sebelumnya meragukan kemampuan mereka.

6. Sabtu Pahing — Karismatik dan Tangguh Menghadapi Tekanan Sabtu Pahing dikenal sebagai weton yang dipercaya mempunyai pembawaan berwibawa serta daya juang yang kuat.

Mereka konon sering menghadapi berbagai penilaian negatif, terutama ketika pilihan hidupnya tidak sesuai dengan harapan keluarga atau lingkungan pergaulan.

Namun, pemilik weton ini digambarkan mampu bertahan dalam situasi yang penuh tekanan. Kesabaran dan ketekunan menjadi karakter yang dipercaya membantu mereka memperbaiki kehidupan secara perlahan.

Dalam hal rezeki, Sabtu Pahing sering dikaitkan dengan peluang memperoleh kedudukan yang lebih baik dan kondisi ekonomi yang semakin mapan.

Perubahan tersebut membuat mereka diibaratkan mampu mengubah pandangan orang lain, dari yang sebelumnya meragukan menjadi menghargai perjuangannya.

7. Minggu Wage — Melewati Banyak Ujian Sebelum Meraih Keberhasilan Minggu Wage dipercaya mempunyai karakter kuat dan kemampuan bertahan ketika menghadapi berbagai persoalan.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini digambarkan tidak selalu menjalani kehidupan yang mulus. Mereka bisa menghadapi kesalahpahaman, kekecewaan, hingga tekanan dari lingkungan sekitar.

Walaupun begitu, pengalaman tersebut dipercaya membentuk pribadi yang lebih matang dan tidak mudah menyerah.

Minggu Wage juga dikaitkan dengan peruntungan rezeki yang berpotensi berkembang setelah melewati masa sulit. Keberhasilan mereka digambarkan datang secara bertahap melalui usaha, kesabaran, dan ketekunan.