JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Tidak sedikit pula yang percaya bahwa hari dan pasaran kelahiran menyimpan makna tersendiri dalam urusan rezeki.

Salah satu kepercayaan yang cukup menarik perhatian adalah kodam rezeki. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan sosok pendamping spiritual yang diyakini membawa perlindungan serta kemudahan dalam memperoleh penghasilan dan keberuntungan.

Orang yang dipercaya memiliki kodam rezeki konon sering mendapatkan kesempatan dari berbagai arah. Mulai dari bertemu orang yang tepat, memperoleh peluang pekerjaan, hingga menemukan jalan keluar ketika sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Dikutip dari kanal YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai kodam rezeki sehingga perjalanan hidupnya kerap dikaitkan dengan kemudahan dan keberuntungan finansial. Berikut daftar weton beserta gambaran karakter dan peruntungannya menurut kepercayaan tersebut.

1. Senin Legi — Dipercaya Memiliki Keberuntungan Finansial Senin Legi termasuk weton yang dipercaya mempunyai pembawaan tenang sekaligus keberuntungan dalam urusan mencari penghasilan.

Dalam penafsiran tradisi Jawa, pemilik weton ini sering digambarkan mampu menemukan peluang meskipun tidak selalu aktif mencarinya. Kesempatan memperoleh pekerjaan, bantuan dari orang terdekat, maupun peluang usaha bisa datang melalui situasi yang tidak direncanakan.

Mereka juga diyakini mempunyai intuisi yang cukup baik ketika menentukan langkah, terutama dalam urusan perdagangan dan pengelolaan usaha.

Saat menghadapi kesulitan keuangan, Senin Legi konon tidak selalu berdiam diri dalam masalah. Ada saja peluang baru yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki keadaan.

Meski demikian, mereka tetap perlu membiasakan diri mengatur pemasukan dan pengeluaran. Kemudahan mendapatkan rezeki harus diimbangi dengan sikap hemat dan rasa syukur.

2. Rabu Pon — Memiliki Daya Tarik yang Membuka Peluang Rabu Pon dikenal dalam kepercayaan primbon sebagai weton yang mempunyai pesona dan karisma tersendiri.

Pembawaannya dipercaya membuat mereka mudah diterima dalam lingkungan pergaulan. Dari hubungan sosial tersebut, berbagai kesempatan bisa terbuka, termasuk tawaran pekerjaan, kerja sama bisnis, maupun perkenalan dengan orang yang berpengaruh.

Tidak jarang peluang besar justru berawal dari percakapan sederhana atau pertemuan yang sebelumnya tidak dianggap penting.

Karena itu, Rabu Pon sering digambarkan sebagai pribadi yang mendapatkan keuntungan melalui jaringan pertemanan dan kemampuan membangun hubungan.

Namun, mereka perlu berhati-hati agar tidak terlena dengan kemudahan yang diperoleh. Setiap kesempatan harus dipertimbangkan secara matang supaya tidak berubah menjadi kerugian.

3. Jumat Kliwon — Rezeki Dipercaya Datang dari Arah Tak Terduga Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang sering dikaitkan dengan unsur spiritual dalam tradisi masyarakat Jawa.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai intuisi kuat dan kepekaan terhadap berbagai keadaan. Dalam gambaran kepercayaan tersebut, keberuntungan mereka terkadang muncul melalui kejadian yang sulit diperkirakan sebelumnya.

Misalnya, memperoleh bantuan ketika sedang membutuhkan, mendapatkan tawaran pekerjaan dari kenalan lama, atau menemukan kesempatan usaha yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Selain itu, Jumat Kliwon juga kerap dihubungkan dengan firasat dan mimpi yang dianggap memiliki makna tertentu.

Meski banyak peluang dipercaya terbuka, mereka tetap harus mempunyai prioritas. Terlalu banyak pilihan tanpa perencanaan bisa membuat seseorang kehilangan fokus dan melewatkan kesempatan yang sebenarnya lebih menjanjikan.

4. Selasa Wage — Pantang Menyerah dalam Menghadapi Kesulitan Selasa Wage dipercaya memiliki karakter tangguh dan kemampuan bertahan yang baik ketika menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dalam penafsiran primbon, weton ini sering digambarkan mempunyai kodam yang berkaitan dengan perlindungan dan kelancaran usaha.

Ketika mengalami kegagalan, mereka diyakini tidak mudah kehilangan semangat. Sebaliknya, pengalaman tersebut justru menjadi dorongan untuk mencoba kembali dengan cara yang lebih baik.

Sifat pekerja keras dan keteguhan hati membuat Selasa Wage digambarkan mampu melihat peluang yang mungkin tidak diperhatikan orang lain.

Walaupun demikian, mereka perlu belajar menerima masukan. Pendirian yang terlalu kuat terkadang membuat seseorang sulit melihat sudut pandang berbeda, padahal saran yang tepat bisa membantu membuka jalan menuju kesuksesan.

5. Kamis Pahing — Keberuntungan Melalui Pertemanan dan Relasi Kamis Pahing dikenal sebagai weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam hubungan sosial.

Pemilik weton ini digambarkan memiliki kepribadian ramah, mudah bergaul, dan pandai membangun komunikasi. Karakter tersebut membuat mereka relatif mudah mendapatkan teman maupun menjalin hubungan baru.

Dalam kepercayaan Jawa, kodam rezeki Kamis Pahing sering dikaitkan dengan hadirnya orang-orang baik yang membantu membuka kesempatan.

Bisa berupa perkenalan dengan pengusaha, mendapatkan mentor yang berpengalaman, atau bertemu rekan yang kemudian menjadi mitra dalam menjalankan usaha.

Namun, kemudahan memperoleh bantuan bukan berarti mereka harus selalu bergantung kepada orang lain. Kemandirian dan kemampuan mengembangkan diri tetap menjadi modal penting untuk mencapai keberhasilan.

6. Minggu Kliwon — Dipercaya Memiliki Magnet Rezeki Besar Minggu Kliwon termasuk weton yang dalam kepercayaan primbon sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemampuan memimpin.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri, tegas, serta mempunyai keberanian ketika harus mengambil keputusan penting.

Karakter tersebut dipercaya membantu pemilik weton ini dalam melihat peluang dan menghadapi persaingan. Bahkan, ada penafsiran yang menghubungkan Minggu Kliwon dengan kesempatan besar seperti memperoleh proyek bernilai tinggi, warisan, atau peluang yang mampu mengubah kondisi kehidupan.

Selain itu, kemampuan membaca situasi membuat mereka dianggap tidak mudah mengambil keputusan secara sembarangan.

Namun, keberhasilan yang diperoleh sebaiknya tidak membuat mereka merasa lebih unggul daripada orang lain. Sikap rendah hati dan kemauan berbagi menjadi hal penting agar hubungan sosial tetap terjaga.

7. Sabtu Pon — Rezeki Stabil dan Kehidupan yang Dipercaya Terlindungi Sabtu Pon dikenal mempunyai pembawaan tenang, sabar, dan tidak terburu-buru ketika menghadapi persoalan.

Dalam kepercayaan tradisional Jawa, weton ini dikaitkan dengan kodam yang dipercaya menjaga perjalanan hidup pemiliknya dari berbagai kesulitan besar.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang selalu mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan. Sifat tersebut membuat Sabtu Pon cenderung menghindari tindakan gegabah, terutama ketika berkaitan dengan pekerjaan dan urusan keuangan.

Peruntungan weton ini juga sering digambarkan bukan hanya berupa kekayaan dalam jumlah besar, melainkan kehidupan yang stabil dan kebutuhan sehari-hari yang tercukupi.