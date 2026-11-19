JawaPos.com – Setiap orang mempunyai karakter dan cara tersendiri dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Ada yang senang berbicara dan mudah menunjukkan perasaan, tetapi ada pula yang lebih memilih diam serta mengamati keadaan di sekitarnya.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, karakter seseorang terkadang dikaitkan dengan weton kelahirannya. Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki pembawaan yang tenang, tidak banyak bicara, tetapi menyimpan keteguhan hati dan kekuatan mental yang besar.

Sosok seperti ini sering digambarkan melalui peribahasa air tenang menghanyutkan. Mereka terlihat sederhana dan tidak suka mencari perhatian, tetapi mempunyai pendirian kuat serta tidak mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain.

Dilansir dari kanal YouTube Sanis One, terdapat sembilan weton yang menurut penafsiran Primbon Jawa kuno dikenal mempunyai karakter pendiam, kalem, dan sulit ditebak. Lantas, weton apa saja yang dimaksud? Berikut ulasannya.

1. Minggu Wage Minggu Wage mempunyai jumlah neptu 9. Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tidak banyak bicara, tetapi memiliki kemauan kuat dan pendirian yang sulit digoyahkan.

Mereka cenderung memilih mengamati keadaan sebelum mengambil keputusan. Sikapnya yang tenang sering membuat orang lain menganggap mereka tidak terlalu menonjol.

Namun, ketika menghadapi persoalan berat, Minggu Wage dipercaya mampu menunjukkan keteguhan dan keberanian yang tidak disangka-sangka. Mereka bukan tipe orang yang mudah menyerah ketika sudah mempunyai tujuan.

2. Senin Legi Senin Legi juga memiliki neptu 9 dan dikenal dengan karakter kalem serta penuh pertimbangan. Mereka biasanya tidak suka mengumbar banyak hal, terutama mengenai rencana dan persoalan pribadi.

Di balik sikap pendiamnya, weton ini dipercaya mempunyai kemampuan membaca keadaan dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.

Ketika merasa diremehkan atau diperlakukan tidak adil, Senin Legi cenderung tidak langsung menunjukkan emosinya. Mereka lebih memilih menjaga sikap dan membuktikan kemampuan melalui tindakan nyata.

3. Minggu Kliwon Memiliki neptu 13, Minggu Kliwon digambarkan sebagai sosok yang ramah, suka membantu, dan mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang di sekitarnya.

Meski mempunyai pembawaan lembut, mereka dipercaya cukup sensitif terhadap perkataan maupun perlakuan yang dianggap menyakitkan.

Keistimewaan weton ini terletak pada kemampuan berkomunikasi. Ketika terlibat perselisihan, mereka bisa menyampaikan pendapat dengan tegas melalui kata-kata yang membuat orang lain berpikir kembali.

4. Senin Pahing Senin Pahing mempunyai jumlah neptu 13. Weton ini dalam primbon sering digambarkan sebagai pribadi yang kuat, sabar, dan tidak mudah memperlihatkan gejolak perasaannya.

Mereka cenderung menyimpan masalah sendiri dan tidak terbiasa mengeluh kepada orang lain. Ketika sudah menetapkan tujuan, Senin Pahing dikenal mempunyai semangat tinggi untuk mewujudkannya.

Namun, kesabaran mereka juga mempunyai batas. Jika terus-menerus menghadapi tekanan atau perlakuan yang tidak menyenangkan, mereka bisa menunjukkan sikap tegas yang jarang terlihat dalam keseharian.

5. Kamis Legi Dengan neptu 13, Kamis Legi dikenal mempunyai pembawaan yang ramah, bijaksana, dan cukup mudah membuat orang lain merasa nyaman.

Meskipun tidak selalu banyak berbicara, mereka dipercaya mempunyai kepekaan dalam memahami situasi. Kemampuan tersebut membuat Kamis Legi sering berhati-hati sebelum mempercayai seseorang.

Ketika sedang menghadapi persoalan, mereka bisa terlihat sangat tenang. Akan tetapi, jika emosinya sudah tersulut, sikapnya dapat berubah menjadi lebih keras sehingga membutuhkan waktu untuk kembali menenangkan diri.

6. Jumat Pon Jumat Pon mempunyai jumlah neptu 13 dan dalam kepercayaan primbon digambarkan sebagai sosok yang pendiam serta tidak mudah membuka diri kepada sembarang orang.

Mereka cenderung selektif dalam memilih lingkungan pertemanan. Jika merasa kurang cocok dengan seseorang, biasanya mereka lebih memilih menjaga jarak daripada terlibat dalam perdebatan panjang.

Sikap tersebut membuat Jumat Pon sering dianggap misterius. Di balik pembawaannya yang sederhana, mereka dipercaya memiliki pendirian kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain.

7. Sabtu Wage Sabtu Wage memiliki neptu 13 dan dikenal sebagai pribadi yang berhati-hati dalam menentukan langkah. Mereka tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru karena lebih suka mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini juga dikaitkan dengan ketahanan mental serta kemampuan menghadapi tekanan.

Walaupun terkadang dianggap keras kepala, Sabtu Wage dipercaya mempunyai hati yang cukup mudah luluh setelah emosinya mereda. Bahkan, mereka bisa kembali bersikap baik ketika persoalan sudah diselesaikan.

Dalam kepercayaan spiritual Jawa, weton ini juga kerap dikaitkan dengan perlindungan gaib.

8. Kamis Pahing Kamis Pahing mempunyai jumlah neptu 17 dan sering digambarkan sebagai pribadi yang berwibawa serta mempunyai pembawaan kuat.

Mereka biasanya mampu bersikap ramah dan menyenangkan ketika berada di lingkungan sosial. Namun, bukan berarti mereka mudah menerima segala perlakuan dari orang lain.

Ketika mengalami pengkhianatan, Kamis Pahing dipercaya sulit melupakan kejadian tersebut. Mereka juga dikenal cukup tajam dalam menilai karakter seseorang sehingga tidak mudah memberikan kepercayaan secara sembarangan.

9. Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon memiliki jumlah neptu 17. Menurut penafsiran primbon, weton ini mempunyai karakter sabar, teliti, dan selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak.

Mereka bukan tipe pribadi yang mudah terpancing emosi. Bahkan, ketika menghadapi situasi kurang menyenangkan, Sabtu Kliwon cenderung memilih diam sambil mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah.

Namun, kesabaran tersebut bukan berarti mereka tidak mempunyai batas. Jika terus-menerus mendapatkan perlakuan buruk, mereka dipercaya bisa berubah menjadi sosok yang lebih tegas dan sulit diajak berkompromi.