JawaPos.com – Kepercayaan terhadap weton masih menjadi bagian dari tradisi dan kehidupan masyarakat Jawa. Dalam perhitungan primbon, hari kelahiran seseorang dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan yang mungkin menyertainya.

Salah satu istilah yang cukup dikenal adalah tibo sugih atau sering dimaknai sebagai kondisi mudah memperoleh kekayaan. Menurut kepercayaan tersebut, orang dengan weton tertentu diyakini mempunyai peruntungan rezeki yang baik sehingga beragam kesempatan bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka.

Menariknya, keberuntungan tersebut konon tidak selalu bergantung pada tempat maupun jenis pekerjaan. Mengutip pembahasan dari kanal YouTube Ngaos Jawa, ada lima weton yang dipercaya mempunyai tuah tibo sugih dan sering dikaitkan dengan kemudahan mendapatkan peluang penghasilan.

Meski begitu, datangnya rezeki tetap perlu diimbangi dengan usaha, ketekunan, dan kemampuan mengatur keuangan. Berikut lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki peruntungan istimewa dalam urusan kekayaan.

1. Senin Legi — Mudah Mendapat Rezeki Berkat Pertemanan Senin Legi mempunyai jumlah neptu 10 dan dikenal dalam penafsiran primbon sebagai weton dengan karakter ramah serta mudah menjalin hubungan dengan orang lain.

Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan. Mereka konon kerap memperoleh kesempatan melalui pertemuan atau hubungan sosial yang awalnya terlihat biasa saja.

Misalnya, mendapatkan informasi pekerjaan dari teman lama, bertemu seseorang yang menawarkan kerja sama bisnis, hingga memperoleh peluang usaha melalui kenalan baru.

Dengan kemampuan membangun relasi, Senin Legi dipercaya mempunyai banyak pintu untuk mendapatkan penghasilan.

Pesan finansial: Kemudahan memperoleh peluang sebaiknya diikuti dengan kebiasaan mengatur pemasukan dan pengeluaran. Menyisihkan sebagian pendapatan serta mencatat transaksi dapat membantu menjaga kondisi keuangan tetap stabil.

2. Rabu Wage — Peluang Kecil Bisa Berubah Menjadi Penghasilan Besar Memiliki neptu 11, Rabu Wage juga termasuk weton yang dipercaya mempunyai peruntungan rezeki cukup baik.

Dalam penafsiran primbon, weton ini sering dikaitkan dengan pesona dan kemampuan menarik kesempatan. Hal menariknya, sumber penghasilan mereka konon bisa berawal dari aktivitas sederhana yang kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar.

Sebagai contoh, usaha kecil yang awalnya hanya untuk menambah uang saku berpotensi berkembang menjadi bisnis utama. Begitu pula pekerjaan sampingan yang semula dilakukan untuk membantu orang lain bisa membuka jalan menuju kerja sama yang menguntungkan.

Pesan finansial: Ketika penghasilan mulai meningkat, penting untuk membangun perencanaan jangka panjang. Jangan terburu-buru memperbesar usaha tanpa memperhitungkan modal, keuntungan, dan risiko kerugian.

3. Jumat Kliwon — Dipercaya Membawa Keberuntungan dari Leluhur Jumat Kliwon mempunyai jumlah neptu 14 dan kerap dikaitkan dengan berbagai kepercayaan mengenai kekuatan spiritual dalam tradisi Jawa.

Dalam penafsiran tertentu, weton ini disebut mempunyai tuah keberuntungan yang berhubungan dengan warisan leluhur. Maknanya bukan selalu berupa harta peninggalan keluarga, melainkan kepercayaan mengenai pembawaan yang memudahkan seseorang memperoleh kemakmuran.

Pemilik weton Jumat Kliwon juga dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ketika menjalankan pekerjaan atau merintis usaha, mereka konon mempunyai kemampuan untuk menemukan kesempatan dan kembali bangkit setelah menghadapi kegagalan.

Pesan finansial: Keberhasilan yang diperoleh sebaiknya dimanfaatkan untuk membangun aset produktif. Dengan memiliki tabungan, investasi sesuai kemampuan, dan sumber penghasilan yang beragam, kondisi keuangan bisa lebih terjaga dalam jangka panjang.

4. Sabtu Pon — Berpotensi Sukses Berkat Ide Kreatif Sabtu Pon memiliki neptu 17 dan dalam kepercayaan Primbon Jawa sering digambarkan sebagai weton dengan karakter kuat, penuh semangat, serta mempunyai pemikiran yang berbeda.

Keistimewaan weton ini dikaitkan dengan keberanian mengambil jalan yang tidak selalu dipilih kebanyakan orang. Mereka dipercaya mampu melihat kesempatan dari sesuatu yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain.

Ide sederhana bisa dikembangkan menjadi peluang bisnis. Bahkan, ketika harus berganti pekerjaan atau memulai kehidupan di lingkungan baru, mereka diyakini tetap mampu menemukan sumber penghasilan.

Pesan finansial: Kreativitas dan keberanian mengambil peluang perlu disertai pengendalian diri. Hindari pengeluaran berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup agar hasil kerja keras tidak habis begitu saja.

5. Selasa Pahing — Kerap Dikaitkan dengan Rezeki Mendadak Selasa Pahing mempunyai jumlah neptu 12 dan dipercaya memiliki peruntungan yang berkaitan dengan datangnya kesempatan secara tidak terduga.

Dalam gambaran primbon, pemilik weton ini konon sering menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan. Saat peluang sebelumnya terlihat tertutup, bisa saja muncul kesempatan baru melalui bantuan orang lain atau situasi yang tidak direncanakan.

Keberuntungan tersebut juga digambarkan melalui kemungkinan memperoleh bonus, mendapatkan kesempatan pekerjaan yang lebih baik, hingga berhasil memenangkan persaingan dalam suatu bidang.