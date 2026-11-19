JawaPos.com - Dalam kehidupan masyarakat Jawa, weton masih menjadi bagian dari tradisi yang menarik untuk diperbincangkan. Perhitungan hari lahir berdasarkan kalender Jawa ini kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang.

Menariknya, ada sejumlah weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa dianggap memiliki keistimewaan tersendiri. Mereka dipercaya mempunyai daya tarik rezeki, intuisi kuat, serta peluang kehidupan yang terkadang datang tanpa diduga. Keberuntungan tersebut konon bisa muncul melalui pekerjaan, usaha, hubungan sosial, maupun bantuan dari orang-orang di sekitarnya.

Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki keberuntungan istimewa dan berpotensi mendapatkan rezeki dari berbagai jalan. Berikut ulasannya.

1. Kamis Kliwon – Memiliki Aura Kuat dan Dipercaya Mudah Mendapatkan Keberuntungan Kamis Kliwon termasuk weton yang dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dan daya tarik pribadi. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai pembawaan yang hangat, tetapi juga menyimpan karakter misterius sehingga membuat orang lain merasa tertarik untuk mengenalnya lebih dekat.

Dalam pandangan primbon Jawa, Kamis Kliwon dipercaya memiliki potensi keberuntungan yang bisa datang melalui berbagai kesempatan tidak terduga. Rezekinya tidak selalu berasal dari usaha yang terlihat, tetapi juga bisa melalui pertemanan, pekerjaan, atau bantuan orang lain.

Meski demikian, pemilik weton ini dianjurkan untuk selalu menjaga kerendahan hati dan menjalani kehidupan dengan penuh kebaikan. Sikap tulus serta kepedulian terhadap sesama dipercaya menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan hidup dan membuka peluang keberhasilan.

2. Senin Wage – Pendiam, tetapi Dipercaya Memiliki Jalur Rezeki Unik Orang yang lahir dengan weton Senin Wage umumnya digambarkan sebagai pribadi yang tenang, sederhana, dan tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian. Mereka lebih nyaman menjalani kehidupan tanpa banyak menunjukkan pencapaian kepada orang lain.

Namun, di balik sikapnya yang cenderung tertutup, Senin Wage dipercaya mempunyai jalan rezeki yang berbeda dari kebanyakan orang. Keberuntungan bisa muncul melalui peluang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, termasuk bantuan dari orang baru, pekerjaan berbasis teknologi, hingga hubungan baik yang terjalin sejak lama.

Weton ini juga dikaitkan dengan naluri yang cukup kuat dalam menentukan pilihan. Apabila mampu memanfaatkan kemampuan tersebut secara bijaksana, ditambah kebiasaan berbagi kepada sesama, pemilik Senin Wage dipercaya berpeluang membangun kehidupan yang lebih berkecukupan.

3. Minggu Legi – Pembawa Kebahagiaan dan Keberkahan bagi Keluarga Minggu Legi dikenal dalam kepercayaan primbon Jawa sebagai weton yang memiliki karakter hangat dan membawa suasana positif bagi lingkungan sekitarnya. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang senang membantu dan tidak keberatan mengorbankan waktu maupun tenaga demi orang-orang tercinta.

Salah satu keistimewaan yang dikaitkan dengan weton ini adalah kemampuannya membangun hubungan baik dengan banyak orang. Mereka dipercaya memiliki potensi untuk berkembang dalam bidang usaha, pertanian, maupun pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan.

Sayangnya, kebiasaan mendahulukan kepentingan orang lain terkadang membuat mereka lupa memperhatikan kebutuhan sendiri. Karena itu, pemilik Minggu Legi perlu belajar menyeimbangkan kepedulian terhadap sesama dengan perencanaan masa depan pribadi.

Dalam kepercayaan tersebut, ketulusan dan kebaikan yang terus dipelihara diyakini dapat membuka berbagai kesempatan baik, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

4. Rabu Pahing – Punya Naluri Bisnis Tajam dan Pandai Membaca Peluang Rabu Pahing sering digambarkan sebagai salah satu weton yang memiliki kemampuan berpikir strategis dan naluri usaha yang kuat. Mereka dipercaya mampu melihat kesempatan dari sesuatu yang mungkin dianggap tidak penting oleh orang lain.

Keunggulan tersebut membuat pemilik weton Rabu Pahing sering dikaitkan dengan dunia bisnis dan kepemimpinan. Mereka memiliki kecenderungan untuk berpikir jauh ke depan, menyusun rencana, serta mencari cara agar peluang kecil bisa berkembang menjadi sesuatu yang menguntungkan.

Bahkan, hal sederhana yang terabaikan oleh orang lain bisa menjadi inspirasi untuk menciptakan usaha baru. Namun, keberhasilan yang diraih perlu diimbangi dengan sikap rendah hati agar tidak mudah terlena oleh pencapaian.

Menurut kepercayaan primbon, ketika kecerdasan dan kemampuan membaca peluang disertai ketekunan, Rabu Pahing berpotensi memiliki perjalanan finansial yang semakin baik.

5. Jumat Pon – Dipercaya Memiliki Hoki Besar Setelah Melewati Banyak Ujian Jumat Pon menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan pekerjaan, usaha, dan hubungan sosial. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai daya tarik tersendiri yang membuatnya mudah menjalin kerja sama dengan orang lain.

Namun, perjalanan hidup mereka konon tidak selalu berjalan mulus sejak usia muda. Sebagian dipercaya harus melewati berbagai pengalaman sulit, mulai dari kegagalan usaha, masalah keuangan, hingga menghadapi orang-orang yang tidak bisa dipercaya.

Meski demikian, berbagai ujian tersebut dianggap sebagai proses yang membentuk kedewasaan dan ketahanan mental. Ketika semakin matang, mereka dipercaya mempunyai peluang untuk menikmati kehidupan yang lebih stabil.

Keberuntungan Jumat Pon juga dikaitkan dengan dukungan orang-orang terdekat, termasuk pasangan, keluarga, maupun sahabat. Kuncinya adalah tetap menjaga ketulusan, menghargai bantuan orang lain, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

6. Selasa Kliwon – Berhati Peka dan Dipercaya Memiliki Intuisi Kuat Selasa Kliwon dikenal sebagai weton yang dalam kepercayaan tradisional sering dikaitkan dengan kepekaan batin dan kepedulian tinggi terhadap orang lain. Mereka digambarkan mempunyai karakter yang mudah memahami perasaan orang di sekitarnya.

Tidak jarang pemilik weton ini dianggap sebagai sosok tempat keluarga atau teman mencari nasihat ketika sedang menghadapi persoalan. Pembawaannya yang menenangkan membuat mereka dipercaya mampu memberikan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dalam hal rezeki, Selasa Kliwon dikaitkan dengan peluang yang muncul melalui pekerjaan, kegiatan sosial, maupun kemampuan membantu orang lain. Intuisi yang kuat juga dipercaya menjadi salah satu kelebihannya ketika harus menentukan pilihan penting.

Namun, mereka perlu berhati-hati agar tidak terlalu sering mengutamakan kepentingan orang lain hingga mengabaikan diri sendiri. Kemampuan menetapkan batasan dan mengelola keuangan menjadi hal penting agar kehidupan tetap seimbang.

7. Sabtu Wage – Berkarisma dan Memiliki Jiwa Pemimpin Sejak Lahir Sabtu Wage merupakan weton yang sering digambarkan mempunyai karakter tenang, mandiri, dan penuh pertimbangan. Mereka tidak selalu suka mencari perhatian, tetapi memiliki kemampuan untuk menunjukkan kualitas diri melalui tindakan nyata.

Salah satu keunggulan yang dipercaya melekat pada weton ini adalah jiwa kepemimpinan. Mereka cenderung mampu menyusun rencana jangka panjang, mempertimbangkan risiko, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Sikap sabar serta kemampuan berpikir strategis membuat Sabtu Wage digambarkan sebagai sosok yang mampu menghadapi berbagai tantangan dengan kepala dingin. Meskipun terkadang merasa kurang dipahami oleh lingkungan sekitar, mereka tetap berusaha menjalankan tujuan hidup sesuai keyakinannya.