JawaPos.com - Kecerdasan merupakan salah satu modal penting dalam menjalani kehidupan. Dengan kemampuan berpikir yang baik, seseorang bisa menemukan solusi ketika menghadapi masalah, membaca kesempatan, hingga menentukan langkah tepat untuk mencapai cita-cita. Menariknya, dalam kepercayaan numerologi, ada beberapa kelompok tanggal lahir yang dipercaya memiliki keistimewaan berupa “pedang emas kecerdasan”.

Istilah tersebut menggambarkan perpaduan antara ketajaman berpikir, kreativitas, ketekunan, dan kemampuan mengendalikan diri. Orang-orang yang lahir pada tanggal tertentu diyakini mempunyai karakter yang mendukung mereka untuk menghadapi berbagai kesulitan dan mengubahnya menjadi kesempatan meraih keberhasilan.

Dilansir dari kanal YouTube KAMUS ANGKA LAHIR, terdapat tiga kelompok tanggal lahir yang dipercaya mempunyai pedang emas kecerdasan. Masing-masing memiliki kelebihan dan karakter berbeda yang dapat menjadi bekal dalam perjalanan menuju kesuksesan.

1. Tanggal Lahir 8, 18, dan 28: Kreatif, Ambisius, dan Berjiwa Pengusaha Orang yang lahir pada tanggal 8, 18, dan 28 dipercaya mempunyai kemampuan berpikir kreatif serta naluri bisnis yang cukup kuat. Mereka cenderung mudah menemukan gagasan baru dan memiliki keberanian untuk mewujudkan ide menjadi sesuatu yang menghasilkan.

Dalam pandangan numerologi, angka 8 sering dihubungkan dengan kekuatan, tanggung jawab, ambisi, dan kemampuan mengatur keuangan. Karakter tersebut membuat kelompok tanggal lahir ini digambarkan memiliki potensi untuk membangun usaha maupun mengembangkan karier secara mandiri.

Mereka juga dikenal mempunyai orientasi yang kuat terhadap pencapaian materi dan kestabilan finansial. Meski demikian, keinginan memperoleh hasil besar dalam waktu singkat bisa menjadi tantangan tersendiri. Jika mampu menghindari kebiasaan menunda pekerjaan serta tetap menjunjung kejujuran, kemampuan yang dimiliki dipercaya dapat menjadi modal untuk meraih kehidupan lebih sejahtera.

2. Tanggal Lahir 4, 14, dan 24: Cerdas, Berhati Lembut, dan Penuh Kepedulian Berbeda dengan kelompok sebelumnya, mereka yang lahir pada tanggal 4, 14, dan 24 digambarkan mempunyai kecerdasan yang tidak hanya berkaitan dengan logika, tetapi juga perasaan. Mereka dikenal peka terhadap keadaan sekitar, mudah memahami orang lain, dan memiliki kepedulian yang besar terhadap orang-orang terdekat.

Berdasarkan gambaran dalam pembacaan numerologi KAMUS ANGKA LAHIR, kelompok ini mempunyai ketulusan hati yang membuat kehadirannya disenangi banyak orang. Mereka cenderung memandang kebahagiaan bukan semata-mata dari banyaknya harta, melainkan juga dari hubungan harmonis bersama keluarga dan orang tercinta.

Kemampuan memahami perasaan orang lain menjadi salah satu keunggulan mereka dalam menghadapi persoalan. Mereka lebih suka mencari jalan tengah daripada memperbesar konflik. Dengan karakter yang penuh empati dan pandangan hidup positif, kelompok tanggal lahir ini dipercaya mampu menciptakan kehidupan yang lebih tenang, bahagia, dan penuh keharmonisan.

3. Tanggal Lahir 10, 20, dan 30: Pekerja Keras dengan Bakat Kepemimpinan Pemilik tanggal lahir 10, 20, dan 30 dipercaya mempunyai kombinasi kecerdasan, ketekunan, serta kemampuan memimpin yang menonjol. Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat tinggi dalam bekerja dan tidak mudah puas sebelum mencapai target yang telah ditentukan.

Dalam lingkungan profesional, mereka cenderung mampu mengerjakan berbagai tanggung jawab dengan cepat dan terorganisasi. Kemampuan mengatur pekerjaan serta mengambil keputusan menjadi kelebihan yang dapat membantu mereka meraih pencapaian lebih tinggi.

Dalam urusan hubungan pribadi, kelompok ini terkadang digambarkan memiliki sifat posesif atau mudah merasa cemburu. Namun, di balik karakter tersebut, mereka dikenal penyayang dan memiliki kesetiaan terhadap orang-orang yang dianggap penting.