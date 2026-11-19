JawaPos.com – Dalam kehidupan, kekayaan tidak selalu diukur dari banyaknya harta yang dimiliki seseorang. Sikap peduli, kemurahan hati, dan kesediaan membantu sesama juga sering dianggap sebagai bagian dari keberuntungan hidup.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, terdapat anggapan bahwa kebaikan yang diberikan kepada orang lain dapat mendatangkan energi positif bagi kehidupan seseorang. Bahkan, beberapa shio dipercaya memiliki keberuntungan finansial yang berkaitan dengan sifat dermawan mereka.

Meskipun harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain, pemilik shio tertentu diyakini akan kembali mendapatkan peluang dan kemudahan dalam urusan rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam hal keuangan berkat ketulusan dan kebiasaan berbagi.

1. Shio Tikus – Cerdas Mengelola Uang dan Tidak Pelit Berbagi Pemilik Shio Tikus dikenal mempunyai kecerdasan dalam mengatur keuangan serta kemampuan melihat peluang yang menguntungkan.

Di balik sifatnya yang penuh perhitungan, mereka juga dipercaya mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya.

Ketika menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu sesama, peluang baru justru diyakini semakin terbuka. Mulai dari bertemu rekan bisnis potensial, mendapatkan pekerjaan tambahan, hingga memperoleh kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Sifat dermawan yang diimbangi kemampuan mengelola keuangan membuat Shio Tikus digambarkan sebagai sosok yang mampu menjaga kestabilan ekonominya.

2. Shio Kerbau – Tekun Bekerja dan Tulus Membantu Orang Lain Shio Kerbau identik dengan karakter pekerja keras, sabar, dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.

Mereka tidak terbiasa mengharapkan imbalan ketika memberikan bantuan. Selama mampu menolong, mereka akan melakukannya dengan sepenuh hati.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, kebaikan tersebut diyakini membawa keberuntungan tersendiri bagi kehidupan Shio Kerbau.

Kerja keras yang dilakukan secara konsisten juga membuat mereka berpeluang mendapatkan kepercayaan lebih besar, proyek pekerjaan, hingga kesempatan meningkatkan penghasilan.

Tidak mengherankan jika shio ini sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu membangun kemakmuran melalui ketekunan dan kepedulian.

3. Shio Macan – Berani Berkorban dan Punya Semangat Besar Pemilik Shio Macan dikenal memiliki karakter pemberani, tegas, dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.

Dalam urusan berbagi, mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak ragu mengulurkan bantuan ketika melihat orang lain mengalami kesulitan.

Bahkan, mereka terkadang rela mengeluarkan dana cukup besar demi membantu keluarga maupun orang-orang terdekat.

Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, kemurahan hati tersebut menjadi salah satu simbol energi positif yang mengiringi perjalanan rezeki Shio Macan.

Ditambah keberanian mengambil peluang dan semangat dalam bekerja, mereka dipercaya memiliki kesempatan untuk kembali meningkatkan kekayaan setelah melalui berbagai pengeluaran.

4. Shio Kelinci – Berhati Lembut dan Mudah Tergerak untuk Bersedekah Shio Kelinci dikenal mempunyai kepribadian lembut, penyayang, dan sensitif terhadap keadaan orang lain.

Mereka mudah merasa iba ketika menyaksikan seseorang mengalami kesulitan. Tidak jarang, bantuan diberikan secara spontan tanpa terlalu memikirkan keuntungan pribadi.

Dalam ramalan astrologi Tiongkok, ketulusan Shio Kelinci dianggap menjadi salah satu daya tarik keberuntungan.

Hubungan baik yang mereka bangun dengan banyak orang juga dipercaya membuka berbagai kesempatan baru.

Mulai dari mendapatkan dukungan, memperoleh pekerjaan, hingga menemukan peluang usaha yang sebelumnya tidak pernah direncanakan.

5. Shio Naga – Punya Karisma Besar dan Rezeki yang Melimpah Shio Naga sering dikaitkan dengan simbol kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran dalam kebudayaan Tiongkok.

Orang yang lahir di bawah naungan shio ini digambarkan mempunyai ambisi besar serta kepercayaan diri dalam mengejar keberhasilan.

Meski memiliki keinginan untuk mencapai kehidupan yang mapan, mereka juga dipercaya tidak melupakan pentingnya berbagi kepada sesama.

Kedermawanan Shio Naga konon membawa banyak hubungan positif yang dapat mendukung perjalanan karier dan bisnis.

Keberuntungan finansial mereka digambarkan bisa datang melalui kesempatan investasi, peningkatan jabatan, maupun kerja sama yang memberikan keuntungan.

6. Shio Kuda – Suka Menolong dan Tidak Perhitungan dalam Berbuat Baik Pemilik Shio Kuda dikenal mempunyai karakter bebas, aktif, dan senang membantu orang lain.

Mereka cenderung memberikan bantuan dengan tulus tanpa terlalu memikirkan apakah akan mendapatkan balasan atau tidak.

Sikap tersebut membuat mereka mudah membangun hubungan sosial yang luas.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, jaringan pertemanan dan hubungan baik yang dimiliki Shio Kuda diyakini menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan.

Kepercayaan orang lain dapat membuka kesempatan kerja sama, peluang usaha, hingga berbagai pengalaman baru yang berpotensi meningkatkan penghasilan.

7. Shio Babi – Murah Hati dan Dipercaya Memiliki Aura Kemakmuran Shio Babi dikenal sebagai lambang kemakmuran, kebahagiaan, dan kehidupan yang berkecukupan dalam astrologi Tiongkok.

Pemilik shio ini biasanya digambarkan sebagai pribadi yang ramah, penyayang, serta tidak keberatan berbagi dengan orang lain.

Mereka bahkan terkadang memberikan bantuan melebihi kemampuan yang sebenarnya dimiliki.

Menurut ramalan, ketulusan tersebut menjadi simbol keberuntungan yang membuat kehidupan Shio Babi selalu dipenuhi peluang baik.