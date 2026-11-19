JawaPos.com – Tahun 2026 menjadi momen yang dinantikan banyak orang untuk memulai lembaran kehidupan baru, termasuk dalam urusan pekerjaan, usaha, dan kondisi keuangan.

Berbagai harapan pun mulai bermunculan, salah satunya keinginan mendapatkan kehidupan yang lebih mapan dan terbebas dari kesulitan ekonomi.

Dalam kebudayaan masyarakat Jawa, weton sering dijadikan salah satu pedoman untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang. Perhitungan ini menggabungkan hari kelahiran dengan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini mempunyai potensi keberuntungan besar dalam urusan rezeki. Bahkan, sejumlah weton dipercaya akan mengalami peningkatan kondisi finansial sehingga berpeluang menjadi orang kaya baru atau wong sugih.

Dilansir dari laman Bara Raja Cirebon, berikut delapan weton yang diramalkan memiliki keberuntungan dan peluang rezeki melimpah sepanjang tahun 2026.

1. Senin Wage – Kesabaran Membawa Jalan Menuju Kemakmuran Senin Wage dipercaya berada dalam naungan Tunggak Semi Sangerwaringin yang melambangkan keteguhan dan keberkahan dalam kehidupan.

Orang yang lahir pada weton ini umumnya digambarkan sebagai pribadi penyabar, tabah, dan memiliki semangat juang tinggi. Mereka tidak mudah menyerah meskipun harus menghadapi berbagai persoalan dalam perjalanan hidup.

Menurut tafsir Primbon Jawa, tahun 2026 berpotensi menjadi periode perubahan bagi pemilik Senin Wage. Usaha dan pekerjaan yang selama ini dijalankan dipercaya mulai memperlihatkan hasil yang menggembirakan.

Konsistensi dalam bekerja diyakini menjadi salah satu jalan terbukanya peluang finansial yang lebih besar sehingga kehidupan mereka semakin sejahtera.

2. Kamis Wage – Punya Mental Tangguh dan Peluang Sukses Finansial Pemilik weton Kamis Wage dikenal berada di bawah pengaruh Bumi Kapetak, yang menggambarkan kekuatan mental, ketahanan, serta kemampuan menghadapi berbagai ujian.

Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan. Sebaliknya, setiap kesulitan dijadikan pengalaman untuk memperbaiki langkah berikutnya.

Dalam ramalan Primbon Jawa, tahun 2026 disebut membawa kesempatan baik bagi weton ini, terutama berkaitan dengan pekerjaan dan pengembangan usaha.

Rezeki mereka dipercaya semakin berkembang seiring kemampuan menghadapi tantangan. Bahkan, ada peluang untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih mapan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3. Sabtu Kliwon – Berjiwa Pemimpin dan Berpotensi Menjadi Wong Sugih Sabtu Kliwon merupakan weton dengan jumlah neptu 17 dan berada di bawah naungan Lintang Pagelangan.

Pemilik weton ini digambarkan memiliki karakter disiplin, tegas, serta bertanggung jawab. Selain itu, mereka juga dikenal mempunyai kemampuan memimpin dan kecerdasan dalam mengambil keputusan.

Sifat dermawan yang melekat pada diri mereka membuat Sabtu Kliwon kerap mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan ramalan Primbon Jawa, tahun 2026 diperkirakan menjadi periode yang menguntungkan bagi weton ini. Hasil kerja keras yang selama ini dikumpulkan dipercaya mulai membuahkan pencapaian besar.

Peluang bisnis, perkembangan karier, hingga datangnya kesempatan baru disebut dapat menjadi jalan menuju peningkatan kekayaan.

4. Senin Kliwon – Kreatif dan Dipercaya Memiliki Keberuntungan Besar Senin Kliwon berada di bawah pengaruh Lintang Pedati Puyung yang dikaitkan dengan karakter kreatif, kepekaan perasaan, dan kekuatan batin.

Orang dengan weton ini biasanya mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain. Mereka juga dikenal sabar, mudah beradaptasi, dan mampu menghasilkan ide-ide menarik.

Memasuki tahun 2026, Senin Kliwon dipercaya berpeluang menikmati perkembangan positif dalam kehidupan finansial.

Kerja keras yang dilakukan serta hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya diyakini dapat membuka kesempatan baru.

Tidak hanya soal penghasilan, penghargaan atas kemampuan dan hasil karya mereka juga diperkirakan semakin meningkat.

5. Minggu Pahing – Masa Keemasan dan Rezeki dari Berbagai Peluang Minggu Pahing dikenal berada di bawah naungan Tibor Ratu yang dalam kepercayaan Primbon Jawa melambangkan kemakmuran dan kelancaran rezeki.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi pekerja keras, cerdas, serta mempunyai tekad kuat untuk mencapai cita-cita.

Mereka tidak suka hanya menunggu keberuntungan datang. Sebaliknya, berbagai kesempatan akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kondisi kehidupan.

Tahun 2026 disebut berpotensi menjadi masa yang baik bagi Minggu Pahing. Kesempatan mengembangkan bisnis, mendapatkan pekerjaan lebih menjanjikan, maupun meningkatkan penghasilan dipercaya semakin terbuka.

Apabila mampu memanfaatkan peluang dengan tepat, kehidupan mereka diramalkan bergerak menuju kemapanan.

6. Jumat Pon – Simbol Kemakmuran dengan Rezeki yang Terus Berkembang Jumat Pon termasuk weton yang berada di bawah naungan Tibo Dunyo, sebuah istilah dalam perhitungan Primbon Jawa yang erat kaitannya dengan kemakmuran dan kekayaan.

Pemilik weton ini dikenal memiliki semangat tinggi, optimistis, dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi hambatan.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang selalu berusaha mencari jalan keluar daripada berlarut-larut dalam kegagalan.

Menurut ramalan tahun 2026, Jumat Pon berpotensi mendapatkan peningkatan finansial yang cukup besar. Keberuntungan tersebut dipercaya bisa datang melalui bisnis, kenaikan jabatan, maupun peluang pekerjaan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Tak heran jika weton ini disebut-sebut memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai kesejahteraan.

7. Rabu Legi – Pesona dan Keberanian Membuka Pintu Rezeki Rabu Legi berada di bawah pengaruh Pandangon Jagur dan Aras Kembang yang melambangkan keberanian, daya tarik, serta keberuntungan.

Orang yang lahir pada weton ini umumnya dikenal ramah, rendah hati, dan mudah menjalin hubungan dengan orang lain.

Mereka juga dipercaya memiliki intuisi yang baik dalam membaca kesempatan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan bisnis.

Pada tahun 2026, Rabu Legi diramalkan mengalami perubahan positif dalam kehidupan ekonomi. Kesempatan memperoleh penghasilan tambahan maupun mengembangkan karier dipercaya datang melalui berbagai jalur.

Kemampuan bersosialisasi dan menjaga hubungan baik dengan orang lain juga diyakini menjadi salah satu faktor pendukung terbukanya pintu rezeki.

8. Sabtu Legi – Bijaksana dan Dipercaya Menikmati Kesejahteraan Sabtu Legi berada di bawah naungan Lak Kuning Rembulan yang menggambarkan ketenangan, kebijaksanaan, dan kemampuan berpikir secara matang.

Pemilik weton ini biasanya mempunyai karakter bertanggung jawab, rajin, serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

Mereka tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga senang menjaga hubungan baik dan membantu orang lain ketika dibutuhkan.

Berdasarkan tafsir Primbon Jawa, tahun 2026 dipandang sebagai periode yang membawa banyak kesempatan baik bagi Sabtu Legi.

Rezeki mereka dipercaya berkembang melalui kerja keras, hubungan sosial yang harmonis, serta berbagai peluang yang muncul secara tidak terduga.