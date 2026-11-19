JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, kehidupan manusia sering diibaratkan seperti perjalanan mendaki gunung. Ada masa ketika langkah terasa berat dan penuh rintangan, tetapi perjuangan tersebut diyakini akan membawa seseorang menuju kehidupan yang lebih baik.

Pandangan tersebut juga dikenal dalam perhitungan Primbon Jawa, khususnya mengenai weton atau gabungan hari dan pasaran kelahiran. Beberapa weton dipercaya mempunyai perjalanan hidup yang tidak selalu mudah pada awalnya, tetapi menyimpan potensi keberuntungan dan kemakmuran ketika memasuki masa berikutnya.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang harus melewati berbagai kegagalan, persoalan ekonomi, hingga ujian kehidupan sebelum akhirnya menemukan jalan menuju keberhasilan.

Seiring bertambahnya pengalaman dan kematangan diri, peluang untuk memperbaiki kondisi finansial dipercaya semakin terbuka. Bahkan, sebagian weton disebut berpotensi mencapai kehidupan mapan setelah melewati masa perjuangan panjang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang menurut kepercayaan Primbon Jawa memiliki perjalanan hidup penuh perjuangan sebelum mencapai puncak kejayaan.

1. Senin Wage – Pantang Menyerah dan Dipercaya Berjaya Saat Usia Matang Pemilik weton Senin Wage dikenal mempunyai mental kuat dan kemampuan bertahan ketika menghadapi berbagai persoalan.

Perjalanan hidup mereka konon tidak selalu berjalan mulus. Berbagai hambatan mungkin muncul ketika membangun karier maupun merintis usaha. Namun, pengalaman tersebut dipercaya membentuk karakter yang lebih tangguh dan tidak gampang menyerah.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, keberuntungan Senin Wage digambarkan mulai berkembang ketika mereka sudah memahami tujuan hidup dan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.

Memasuki usia yang lebih matang, sekitar 30-an tahun, mereka dipercaya berpeluang menikmati hasil dari perjuangan sebelumnya. Karier semakin berkembang, usaha mulai menghasilkan, dan kesempatan memperoleh penghasilan lebih besar pun terbuka.

2. Selasa Kliwon – Kesabaran Menjadi Jalan Menuju Kemakmuran Selasa Kliwon digambarkan sebagai weton yang memiliki kemampuan berpikir strategis serta kecerdasan dalam menghadapi persoalan.

Pada masa awal kehidupannya, pemilik weton ini dipercaya harus melewati berbagai kesulitan. Keadaan ekonomi yang belum stabil maupun perjalanan karier yang berliku menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi.

Meski begitu, mereka dikenal mampu belajar dari pengalaman dan tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi kegagalan.

Menurut gambaran Primbon Jawa, rezeki Selasa Kliwon akan semakin berkembang setelah berhasil menemukan bidang pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan potensinya.

Keberhasilan yang awalnya terasa jauh perlahan mulai terlihat. Penghasilan meningkat dan kesempatan membangun kehidupan yang lebih mapan semakin terbuka.

3. Rabu Pon – Cerdas Membaca Peluang dan Mampu Bangkit dari Kesulitan Rabu Pon dikenal memiliki pembawaan tenang, pemikiran matang, serta kemampuan mengamati keadaan sebelum mengambil keputusan.

Mereka mungkin membutuhkan waktu lebih panjang ketika memulai sesuatu. Namun, setelah memiliki perencanaan dan dasar yang kuat, perjalanan menuju keberhasilan dipercaya menjadi lebih terarah.

Salah satu keunggulan weton ini adalah kemampuannya membangun hubungan dengan orang lain. Pertemanan, lingkungan pekerjaan, serta kerja sama bisnis dapat menjadi jalan terbukanya kesempatan baru.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, rezeki Rabu Pon cenderung berkembang secara bertahap. Mereka tidak selalu memperoleh kesuksesan secara instan, tetapi berpeluang membangun kemapanan melalui langkah yang konsisten.

4. Kamis Legi – Banyak Ujian, tetapi Berpeluang Menikmati Kehidupan Sejahtera Kamis Legi sering digambarkan sebagai weton yang mempunyai perjalanan hidup penuh pembelajaran.

Berbagai persoalan, mulai dari kondisi keuangan hingga urusan hubungan pribadi, dipercaya menjadi bagian dari pengalaman yang membentuk kedewasaan mereka.

Meski menghadapi banyak tantangan, pemilik weton ini dikenal memiliki kemauan untuk terus memperbaiki keadaan.

Ketika memasuki usia produktif, Kamis Legi dipercaya semakin mampu memanfaatkan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki. Kepribadian yang matang membuat mereka lebih mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Kesempatan dalam pekerjaan maupun dunia usaha pun diyakini semakin terbuka, sehingga kehidupan yang sebelumnya penuh keterbatasan berpeluang berubah menjadi lebih berkecukupan.

5. Jumat Kliwon – Keberuntungan Bisa Datang dari Arah Tak Terduga Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang kerap dikaitkan dengan kekuatan batin dan karakter spiritual dalam tradisi Jawa.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki perjalanan kehidupan yang penuh ujian sebelum mencapai keberhasilan.

Namun, mereka digambarkan mempunyai keteguhan hati untuk bertahan dalam berbagai keadaan. Ketika kesempatan datang, mereka dianggap mampu memanfaatkannya untuk memperbaiki kondisi kehidupan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, keberuntungan Jumat Kliwon bisa muncul melalui berbagai kemungkinan, seperti kesempatan usaha, promosi jabatan, dukungan orang lain, maupun peluang finansial yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Kesuksesan mungkin tidak datang dengan cepat. Akan tetapi, setelah berhasil membangun fondasi yang kuat, kehidupan mereka dipercaya dapat berkembang semakin baik.

6. Sabtu Pahing – Kesuksesan Terbuka Setelah Mampu Mengendalikan Diri Sabtu Pahing dikenal mempunyai karakter kuat, berani, dan penuh semangat ketika mengejar sesuatu yang diinginkan.

Meski memiliki potensi besar, pemilik weton ini digambarkan perlu belajar mengendalikan emosi serta mengurangi sikap keras kepala.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, kemampuan bekerja sama dan menerima pendapat orang lain menjadi salah satu kunci penting bagi perkembangan hidup mereka.

Ketika mampu mengelola karakter tersebut, Sabtu Pahing dipercaya lebih mudah membangun hubungan yang menguntungkan dan menemukan peluang baru.

Rezekinya pun digambarkan semakin berkembang melalui usaha, pekerjaan, maupun kerja sama yang dijalankan secara konsisten.

7. Minggu Pon – Bangkit dari Kegagalan dan Meraih Keberhasilan Besar Minggu Pon menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai perjalanan hidup penuh perubahan.

Pada awal kehidupan, pemilik weton ini konon sering menghadapi berbagai pengalaman yang menguji ketahanan mental, termasuk kegagalan dan kehilangan kesempatan.

Namun, mereka digambarkan mempunyai semangat kebangkitan yang kuat. Pengalaman buruk tidak selalu membuat mereka berhenti, melainkan menjadi pelajaran untuk menyusun langkah yang lebih baik.

Dalam Primbon Jawa, keberuntungan Minggu Pon dipercaya semakin terlihat ketika mereka berhasil melewati masa-masa sulit.

Kesempatan meraih jabatan tinggi, mengembangkan bisnis, hingga memiliki aset untuk masa depan disebut menjadi bagian dari gambaran kemakmuran weton ini.