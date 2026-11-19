JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga gambaran masa depan seseorang. Perhitungan hari dan pasaran dipercaya menyimpan filosofi yang dapat menggambarkan potensi kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Beberapa weton bahkan dianggap mempunyai keistimewaan karena dipercaya memiliki karakter yang mendukung tercapainya kemakmuran. Mulai dari kemampuan membangun hubungan sosial, kecerdasan dalam mengambil keputusan, hingga keberanian menghadapi berbagai tantangan.

Dalam kepercayaan tersebut, keberlimpahan tidak selalu dimaknai sebagai kekayaan materi semata. Kemampuan, keahlian, hubungan baik dengan orang lain, serta kebijaksanaan juga dianggap sebagai jalan untuk memperoleh kehidupan yang berkecukupan.

Dikutip dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat delapan weton yang dipercaya mempunyai potensi menjalani kehidupan penuh kecukupan dan kemakmuran. Berikut karakter serta keistimewaan masing-masing weton.

1. Legi: Pandai Bergaul dan Memiliki Banyak Peluang Rezeki Pemilik pasaran Legi dikenal mempunyai pembawaan menyenangkan dan mudah menarik simpati orang lain. Mereka biasanya mampu menjalin komunikasi dengan baik sehingga tidak sulit membangun hubungan dengan berbagai kalangan.

Kemampuan bersosialisasi dan bernegosiasi menjadi salah satu keunggulan yang dipercaya dapat membuka banyak kesempatan. Tidak sedikit peluang pekerjaan maupun usaha yang datang melalui jaringan pertemanan dan hubungan profesional.

Dalam kehidupan sehari-hari, karakter Legi dianggap cocok dengan pekerjaan yang membutuhkan interaksi langsung, seperti bidang pemasaran, pelayanan pelanggan, konsultasi, hingga penjualan.

Kecakapan berkomunikasi dan kemampuan menjaga hubungan baik menjadi modal penting bagi mereka untuk mengembangkan potensi ekonomi.

2. Pahing: Ambisi Besar dan Berani Menghadapi Tantangan Pasaran Pahing sering diibaratkan sebagai api yang melambangkan semangat, keberanian, dan ambisi kuat. Orang yang lahir dengan pasaran ini dipercaya mempunyai tekad besar untuk mencapai tujuan hidupnya.

Mereka cenderung menyukai tantangan dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Keberanian mengambil keputusan juga menjadi salah satu karakter yang dianggap mendukung perjalanan menuju kesuksesan.

Potensi kemakmuran Pahing dipercaya dapat berkembang melalui kemampuan memimpin dan menciptakan peluang baru. Karena itu, mereka sering dikaitkan dengan profesi pengusaha, pemimpin organisasi, maupun inovator.

Meski mempunyai semangat tinggi, kemampuan mengendalikan emosi dan ego tetap diperlukan agar setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian.

3. Pon: Pendiam, Cermat, dan Mampu Merencanakan Masa Depan Pon merupakan pasaran yang dalam penafsiran tertentu melambangkan keindahan batin dan kebijaksanaan. Pemiliknya sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak banyak bicara, tetapi mempunyai kemampuan mengamati keadaan secara mendalam.

Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Sikap tersebut membuatnya dipercaya memiliki keunggulan dalam menyusun strategi dan mengelola sesuatu secara terencana.

Dalam urusan pekerjaan, Pon dikaitkan dengan bidang yang membutuhkan ketelitian dan kemampuan analisis, seperti keuangan, arsitektur, penelitian, maupun seni.

Peruntungan rezekinya digambarkan tumbuh secara perlahan tetapi konsisten. Kemampuan membangun fondasi yang kuat menjadi salah satu filosofi kemakmuran yang melekat pada pasaran ini.

4. Wage: Mengandalkan Kecerdasan dan Keahlian Khusus Wage dikenal sebagai pasaran yang melambangkan kesederhanaan, kerendahan hati, serta kemampuan berpikir rasional. Orang dengan pasaran ini dipercaya mempunyai rasa ingin tahu tinggi dan senang mempelajari hal-hal baru.

Mereka cenderung mengandalkan logika ketika menghadapi persoalan. Selain itu, kemampuan beradaptasi dan ketekunan dalam mengembangkan pengetahuan menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Wage.

Keberhasilan pemilik pasaran ini dipercaya tidak selalu berasal dari jabatan tinggi atau popularitas. Justru, keterampilan khusus yang dikuasai dapat menjadi sumber penghasilan dan peluang kesuksesan.

Beberapa bidang pekerjaan yang dianggap sesuai antara lain penelitian ilmiah, analisis data, pemrograman, hingga akuntansi yang membutuhkan ketelitian dan kemampuan berpikir sistematis.

5. Kliwon: Memiliki Intuisi Tajam dan Karisma Kuat Kliwon sering dikaitkan dengan sisi spiritual, kepekaan batin, dan daya tarik pribadi. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, pemilik pasaran ini dipercaya mempunyai intuisi kuat serta pembawaan yang mudah menarik perhatian orang lain.

Mereka juga kerap digambarkan mempunyai kemampuan memahami situasi dan membaca karakter seseorang. Kepekaan tersebut dianggap dapat membantu ketika harus menentukan pilihan penting.

Potensi keberhasilan Kliwon sering dihubungkan dengan bidang yang membutuhkan kreativitas, pemahaman manusia, serta kemampuan melihat peluang jangka panjang.

Pekerjaan seperti psikologi, seni kreatif, kegiatan spiritual, maupun bisnis inovatif dianggap sesuai dengan karakter yang dilekatkan pada pasaran ini.

Rezekinya pun dipercaya dapat datang melalui berbagai kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

6. Selasa Kliwon: Perpaduan Keberanian dan Kecerdasan Sosial Selasa Kliwon dikenal dengan sebutan Anggoro Kasih dalam sejumlah penafsiran tradisi Jawa. Kombinasi ini dipercaya mempunyai karakter yang memadukan keberanian, kebijaksanaan, serta kemampuan memahami orang lain.

Pemilik weton Selasa Kliwon sering digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi dan tidak mudah gentar menghadapi tantangan. Mereka juga dipercaya pandai membaca keadaan sehingga mampu memanfaatkan kesempatan yang muncul.

Keistimewaannya dianggap terletak pada kemampuan membangun pengaruh dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Hal tersebut membuat mereka sering dikaitkan dengan pekerjaan yang membutuhkan komunikasi dan negosiasi.

Beberapa profesi yang dianggap cocok antara lain diplomat, pedagang, negosiator, maupun pemimpin yang harus mampu mengambil keputusan penting.

7. Jumat Legi: Berhati Mulia dan Dipercaya Mendatangkan Keberkahan Jumat Legi berada di bawah filosofi Sanggar Waringin yang melambangkan tempat berteduh dan memberikan perlindungan. Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang bijaksana, jujur, dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap sesama.

Mereka dikenal senang membantu orang lain tanpa selalu mengharapkan imbalan. Sikap welas asih dan integritas dipercaya menjadi kekuatan utama yang membuatnya dihormati lingkungan sekitar.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, keberuntungan Jumat Legi sering dikaitkan dengan kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Hubungan sosial yang harmonis dianggap dapat membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Karakter tersebut juga dinilai cocok dengan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan dan kemanusiaan, seperti dokter, guru, pekerja sosial, maupun pemuka agama.

8. Minggu Pahing: Cerdas, Berwibawa, dan Memiliki Potensi Besar Minggu Pahing dikenal dengan filosofi Wasesa Segara yang menggambarkan keluasan dan kekuatan seperti lautan. Dalam kepercayaan Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan kewibawaan, kecerdasan, serta kemampuan berpikir secara mendalam.

Pemiliknya dipercaya mempunyai ketenangan ketika menghadapi persoalan dan tidak mudah mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum menentukan langkah.

Potensi kemakmuran Minggu Pahing dianggap berasal dari kemampuan intelektual dan kecakapan menyelesaikan persoalan yang rumit.

Karena itu, weton ini sering dikaitkan dengan profesi yang membutuhkan pemikiran strategis, seperti peneliti, ilmuwan, ahli teknologi, maupun pemimpin inovasi.